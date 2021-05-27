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HaberlerGündem3. SayfaSON DAKİKA! 'Aldatma' iddiasına güldü, canından oldu - Haberler
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'Aldatma' iddiasına gülünce canından oldu! Kuzeni kurşun yağdırdı

Zonguldak'ta kuzeni Sercan Kılıç'ı öldürüp, arkadaşı Ferdi Gebedek'i de yaralayan Ali Kılıç, ifadesinde dehşetin sebebini anlattı. Kılıç, ifadesinde, eşi N.K.'nin kendisini aldattığı şüphesiyle konuşmak üzere Gebedek ile bir araya geldiğini ve aldatma olayını doğrular gibi konuştuğu için kuzeni ile arkadaşını vurduğunu, N.K.'nin de üzerine ateş ettiğini ancak kaçtığını söyledi

SON DAKİKA! 'Aldatma' iddiasına güldü, canından oldu - Haberler
'Aldatma' iddiasına güldü, canından oldu
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DHA

Olay, geçen salı günü akşam saatlerinde Birlik Mahallesi Ulubatlı Hasan Sokak'ta meydana geldi. Ali Kılıç, otomobilde olan kuzeni Sercan Kılıç ile arkadaşı Ferdi Gebedek'e tabancayla ateş etti. Sercan Kılıç, olay yerinde hayatını kaybederken, ağır yaralanan Gebedek de ihbarla gelen sağlık görevlilerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla Zonguldak Atatürk Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Olayın ardından kaçan Ali Kılıç, 500 metre uzaklıktaki evinin önünde eşi N.K.'ye de 2 el ateş etti. Mermilerin isabet etmediği N.K., komşusuna kaçarak, kurtuldu. Ardından yakındaki evin bahçesine kaçan Ali Kılıç, kısa sürede polis ekiplerince yakalanıp, gözaltına alındı.

GÜLÜNCE KENDİNİ KAYBEDİP, KURŞUN YAĞDIRMIŞ

Ali Kılıç, ilk ifadesinde, eşinin kendisini aldattığı yönündeki iddialar üzerine arkadaşı Ferdi Gebedek'in iş yerine gittiğini söyledi. Ardından otomobille olayın yaşandığı mahalleye doğru gittiklerini anlatan Kılıç, telefon ederek, çağırdığı kuzeni Sercan Kılıç'ı da araca aldıklarını kaydetti.

Gebedek'in aldatma olayını doğrular gibi konuşması ve Sercan Kılıç'ın da gülmesi üzerine kendisini kaybettiğini belirten Kılıç, arka koltukta oturduğu sırada aracı kullanan Gebedek'e ardından kuzenine ateş ettiğini anlattı. Kontrolünden çıkan aracın duvara çarparak, durduğunu söyleyen Kılıç, yakınlardaki evine gittiğini ve ateş açtığı eşinin kaçtığını kaydetti.

Ali Kılıç, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.
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