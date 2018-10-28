İHA'nın haberine göre; Fenerbahçe ile Ankaragücü arasında oynanan müsabakanın son bölümünde Fenerbahçe Spor Kulübü Başkanı Ali Koç, sarı-lacivertli ekibin sportif direktörü Damien Comolli ile bir görüşme gerçekleştirdi. Müsabakanın son bölümünde Comolli ile konuşan Ali Koç daha sonra protokoldeki yerine geri döndü.

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