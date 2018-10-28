Fenerbahçe'de taraftarlar kötü gidişe isyan etti. Ligde son sıralarda bulunan Fenerbahçe, 10. haftada Ankaragücü karşısında 3-0 geriye düştükleri maçın ardından Cocu'yu istifaya davet etti. Futbolcuları ıslık ve alkışlarla protesto eden taraftarlar, Ankaragücü'nü çalıştıran eski teknik direktörleri İsmail Kartal'a ise sevgilerini gösterdiler. Kartal, tezahüratlara el sallayarak yanıt verdi. İstifa tezahüratları yapıldığı sırada Cocu yedek kulübesinden çıkmadı.

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