Fenerbahçe Kulübü'nün olağan yüksek divan kurulu toplantısı, Fenerbahçe Faruk Ilgaz Tesisleri'nde yapılıyor.

ALİ KOÇ'UN AÇIKLAMALARI

Toplantıda Fenerbahçe Başkanı Ali Koç açıklamalarda bulunuyor. Koç'un sözlerinden satırbaşları:

Önce güzel bir haber paylaşalım. Yönetim kurulu üyemiz Alper Pirşen, hastaneye gitti. Aramıza bir Fenerbahçeli daha katılmak üzere.

Sunumlar için teşekkür ediyorum. Geçmiş yönetimlere göre farklı bir yöntemle çalışıyorlar. İnşallah daha sağlıklı olacak iş.

Çok rakam konuşuyorsunuz diyorlar. Ne gerek var diyorlar. Çok gerek var. Biz buraya enkaz edebiyatı yapmaya gelmedik. Umutlu bir gelecek için göreve geldik. Bu uzun bir yol. En büyük gücümüz sizler ve camiamızın desteğidir. Mümkün olduğunca en şeffaf şekilde rakamları paylaşmalıyız. Bu bizim sorumluluğumuzdur. Ancak aynı şekilde sizler de birer kongre üyesi olarak, daha önemlisi Fenerbahçeli olarak bu rakamlarla ilgilenmelisiniz. Olan bitene hakim olmalısınız. Bizim gayemiz şeffaf, hesap veren bir yönetim anlayışı, bunun yanında sorgulayan üye yapısı. Bu finansal süreçten çıkmak ne zaman mümkün olacak bilmiyorum. Çıktıktan sonra tekrar buraya düşmemek için bunu yapmalıyız.

Gelelim futbol takımımıza. İlk yarıda aldığımız kötü sonuçlar ve puan durumu Fenerbahçe'ye hiç yakışmamıştır. Takımımız kötü durumda olsa da konuşulduğu kadar kötü bir takım değildir. Yaşadıklarımız olağandışı durumlardır. Umuyorum ki bu durumdan hızlıca çıkacağız. Söylemek istediğim bu takım söylendiği kadar kötü bir takım değildir, hatta iyi bir takımdır. Bunu bilerek devre arasında çok iyi bir kamp dönemi geçirdik.

Ocak ayında transfer zordur. Bizim gibi finansal manevrası dar kulüpler kiralamaya yakındır. Kulüpler de son günlere kadar oyuncularını elinde tutmaya çalışır. Hocamızın isteğiyle 5 kilit transfer yaptık. Bunların sonuçları çok iyi olacaktır. Meyveleri toplayacağız. Santrfor mevkisine yapamadık, hocamız da istemedik. Önümüzdeki dönemde umarım yapacağız. Yaz transfer dönemindeki oyunculardan istediğimizi alamadık. Kulübümüzün mali yapısını göz önünde bulundurmalıyız. Belirli bir yaş, uygun maliyetli oyuncuları almaya özen gösteriyoruz. İlaveten gelmesi beklenen yabancı sınırlamasını da göz önünde bulundurarak Türk oyunculara ağırlık verdik.

Reyes, İspanya'ya kiralandı. Sadık karşılığında Yiğithan'ı verdik. Barış'ı kiraladık. Aatif'a çok talep vardı, Rize'ye göndermeyi istedik. Bizim Anadolu'da iki farklı şehire ayrı sempatimiz vardır. Birisi Sivas, birisi Rize. İnşallah Rize de sıkıntılı durumdan çıkacaktır. Uygar, İstanbulspor'a gitti. Ozan'ı Alanya'ya kiraladık. Salih'i de takas karşılığında Empoli'ye verdik.

UEFA listesine en fazla 3 kişi ekleyebiliyorsunuz. Dolayısıyla o seçim zordu. Hocamız açıklayacaktır o listeyi. Dün gece itibariyle yaptık.

Bu 2 galibiyet çok önemliydi. Umarım yükseliş devam edecek. 3 maçtan da 9 puan hedefliyoruz. Fenerbahçe'ye yakışmayan sonuçlar aldık. Önümüzdeki sezon için hazırlanıyoruz. Takımımız Ersun Yanal yönetiminde önümüzdeki sezon en büyük şampiyonluk adayı olacaktır. Hiç şüpheniz olmasın.

Yüzümüzü güldüren sonuçlara çok zor ulaştık. Yaz transfer döneminde yapılacak birkaç takviyeyle, 2-3 olur, 4-5 olur. Şampiyonlukta favori olacağız. İçiniz rahat olsun.

Taraftarlara değineceğim. En zor günlerimizde en büyük umudumuz oldular. Bu sene benim başkanlığımda tarihimizin en başarısız döneminde olmamıza rağmen seyirci bakımından en üst durumdayız. Dün zannedersiniz ki bir derbi maçıydı. Sizlerin huzurunda büyük Fenerbahçe taraftarına teşekkür ediyorum ve alkışlamanızı istiyorum. Çok şanslıyız.

Küçük bir üzüntümü dile getirmek istiyorum. Geliştirmemiz gereken tribün dolmasına rağmen homojen olamadık. Bunu yaptığımız zaman gerçekten Kadıköy'de çıkış olmayacak. Üzüntüm ise küfür yok dedik. Dün hiç gereği yoktu, çok kısa oldu. Rica ediyorum, bize yakışmıyor, mali olarak da külfet oluyor.

Hoşgörüyü hiç elden bırakmadık. Seçim öncesi ifade ettiğim gibi öncü olmaya çalıştık. Bundan sonra da devam edeceğiz. Hatta bunu zafiyet olarak görenler de var. Ne yazık ki bazı kesimler var. Bizi farklı davranmaya davet ediyorlar. Camiamızın içinde her tökezlememizi fırsat bilip saldırılar gerçekleşen, bazı medya bağlantıları da olan kişilerin tek bir amacı var: Fenerbahçe üzerinde söz sahibi olmak, beni ve yönetimi bezdirmek. Bu kişilerin çok iyi bilmesini istediğim bazı şeyler var. Biz buraya büyük bir güvenle, en kötü mali durumda elimizi taşın altına koyduk. Seçim döneminde diyordum ki; bazen kazanırken kaybediyoruz, bazen kaybederken kazanırsınız.

Kimler ne planlar yaparsa yapsın. Hangi medya mensuplarını kullanırsa kullansınlar, camiamız arkamızda olduğu sürece bizi asla vazgeçiremezler. Büyük konuşmayı sevmem. Ama boş yere enerji harcamamaları için söylüyorum.

Biz FB TV'de hiçbir programa müdahale etmiyoruz. Zaman zaman yerden yere de vuruluyoruz. Fenerbahçe tarihinde hiçbir yönetim kendi televizyon kanalında bu kadar eleştiri almamıştır.

Hakem kararlarına değinmek istiyorum. Fenerbahçemizin direkt olarak maç sonuçlarını etkileyen kararlar olunca istemeyerek de olsa bunu konuşmak zorunda kaldık. Önce Bursa maçı, sonra Malatya maçı... Malatya maçını kazanmamıza rağmen hatalı kararlara dikkat çekmeye çalıştık. Biz ayrıcalık istemiyoruz. Hakemleri düdük astırmak gibi bir amacımız olmadı. Lobi yapmaya tenezzül etmedik. Derbinin ardından bir kişi bile TFF'yi aramadı. Bunu da zayıflık olarak görenle var. Fenerbahçe şu anda ligde iyi bir yerde olmayabilir ancak Fenerbahçe'nin hakkını da kimseye yedirmeyiz. Son 3 maçta yaşadıklarımız ileriye dönük olarak bizi endişelendirmektedir. Bilhassa sarı kart sınırındaki oyuncuların aldığı kartlar, verilen verilmeyen kartlar. Umarım ben paranoya yapıyorumdur.

Fon yaratma kampanyası... Fenerbahçe olarak milyonlarca taraftarımızın desteğine tarihimizde en çok ihtiyacı olduğu dönemdeyiz. Bu bir kurtuluş savaşıdır. Bir süre elimizi taşın altına koymak zorundayız. Hem mali bağımsızlığımız açısından hem de FFP açısından fon yaratmak zorundayız.

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TOPLANTIDAN NOTLAR

Fenerbahçe Faruk Ilgaz Tesisleri'nde, Vefa Küçük başkanlığında gerçekleştirilen toplantıya kulüp başkanı Ali Koç, yöneticiler ve üyeler katıldı.

Toplantının açılış konuşmasını yapan Fenerbahçe Kulübü Yüksek Divan Kurulu Başkanı Vefa Küçük, kulübün sportif başarı açısından 2018 yılını iyi bir şekilde geride bıraktığını belirtti.

Geride kalan seneyi iki başkanın yönettiği bir dönem olarak geçirdiklerini hatırlatan Vefa Küçük, "Eski başkanımıza kulübe verdiği emekler için teşekkür ediyorum. Yeni başkanımıza da hem teşekkür ediyor hem de başarılar diliyorum. 2018 yılında sportif başarılarımız büyük umutlarla, bizi mutlu eden detaylarla kapanmıştır." diye konuştu.

Fenerbahçe'nin bir spor kulübü olduğunun altını çizen Vefa Küçük, şu ifadeleri kullandı:

"Tabii ki futbol hem Türkiye'de hem dünyada en çok ilgi çeken en önemli spor dalı ancak biz spor kulübüyüz. Dokuz branşta yarışıyoruz ve senelerdir, bu sene de dahil hem Türkiye'de hem Avrupa ve dünyada büyük başarılar elde ettik. 2018 yılı kulübümüz için başarılı geçmiştir. Sadece futbol olarak bakarsak başarılı diyemeyiz ama alacağımız sonuçlarla hem bugünümüze hem de geleceğimize daha huzurlu, rahat ve güvenli bakacağız."