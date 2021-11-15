Alkollü hastayı tedavi edecekti!

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Haberler Gündem 3. Sayfa SON DAKİKA: Alkollü hastaya yardım etmek istedi! - Haberler
ABONE OL

Alkollü hastaya yardım etmek istedi!

Malatya’da bir hastanenin acil servisini birbirine katan alkollü hasta, kendisine müdahale etmek isteyen bir doktor ile sağlık çalışanını feci biçimde darp etti. Serbest bırakılan zanlı daha sonra tekrar gözaltına alındı

SON DAKİKA: Alkollü hastaya yardım etmek istedi! - Haberler
Alkollü hastayı tedavi edecekti!
0:00 / 0:00
İHA

Malatya'da edinilen bilgilere göre, önceki gece saatlerinde Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde meydana gelen olayda alkollü olduğu belirtilen H.A.İ.'ye getirildiği acil serviste Doktor Abdullah Ercan ile Koordinatör Yunus Karayılan tarafından müdahale edilmek istendi.

HASTANE KOORDİNATÖRÜNÜN KOLUNU KIRDI

İHA'da yer alan habere göre hastanenin acilini birbirine katan H.A.İ., doktor ve hastane koordinatörünü darp ederek yaraladı. Arbedede Koordinatör Karayılan'ın kolu kırılırken, Dr. Ercan ise vücudunun çeşitli bölgelerine aldığı darbeler sonucu yaralandı.

ŞÜPHELİ ADLİ KONTROLLE BIRAKILDI

Olay sonrası gözaltına alınan şüpheli H.A.İ. polis merkezine götürüldü. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

ZANLI TEKRAR GÖZALTINA ALINDI

Cumhuriyet Başsavcılığı şüphelinin serbest kalmasına itiraz etti. Mahkeme şüpheli hakkında tutuklamaya yönelik yakalama kararı verirken, Cumhuriyet Başsavcılığı'nın itirazı üzerine verilen kararla H.A.İ. tekrar yakalanarak gözaltına alındı. Şüpheli H.A.İ.'nin emniyetteki işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.

"ŞİDDET ÖNLENMELİ VE CEZASIZ KALMAMALI"

Olayla ilgili olarak yazılı bir açıklama yapan Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimi Doç. Dr. Serdar Deniz, hastane çalışanlarına yönelik gerçekleştirilen saldırıya tepki göstererek, "Dün akşam hastanemiz Acil Servisinde, alkollü olduğu belirtilen hastaya müdahale esnasında hasta tarafından Acil Servis Hekimimiz ve Acil Servis Koordinatörümüzün darp edildiği üzücü bir olay yaşanmıştır. Gece gündüz demeden fedakarca mesleğini icra eden sağlık çalışanlarımızın maruz kaldığı şiddetin her türünün karşısında olacağımızı, şiddetin önlenmesi ve cezasız kalmaması için elimizden geleni yapacağımızı bildirmek istiyorum. Acil Servis Hekimimize ve Acil Servis Koordinatörümüze geçmiş olsun dileklerimizi iletiyor, bir daha bu gibi durumların yaşanmamasını temenni ediyorum. Sağlık çalışanlarının kanayan yarası olan bu ve benzeri tüm çirkin saldırıları şiddetle kınıyorum" diye konuştu.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.
GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

SON DAKİKA: Sahte imzayla öz oğula icra! - Haberler
GÜNDEM Sahte imza iddiası! İş insanı şoke etti!
GELİYOR! Meteoroloji son dakika uyarısı! Bu illerde yağmur var - HAVA DURUMU
GÜNDEM Meteoroloji uyardı! Bu illerde yağmur var
Nazilli'de kundaklanan iki otomobil küle döndü: 1 şüpheli gözaltında
GÜNDEM Nazilli'de iki otomobil kundaklandı
Bursa'da nefes borusuna leblebi kaçan kadın öldü - SON DAKİKA HABERLER
GÜNDEM Nefes borusuna leblebi kaçan kadın kurtarılamadı
Adana'da feci kaza! TIR, ışıkta bekleyen 3 araca çarptı: 1 ölü, 4 yaralı - SON DAKİKA HABERLER
GÜNDEM TIR, ışıkta bekleyen 3 araca çarptı: 1 ölü, 4 yaralı
İzmir'de cinayet! Evine giderken silahlı saldırıda hayatını kaybetti - SON DAKİKA HABERLER
GÜNDEM Evine giderken silahlı saldırıda öldü!
SON DAKİKA! Özel harekat sevk edildi! Sopalı, satırlı, taşlı kavga!
GÜNDEM Sopalı, satırlı, taşlı kavga!
İki grup birbirine girdi: 4 yaralı - Son dakika haberleri
GÜNDEM İki grup birbirine girdi: 4 yaralı
DUYGUSAL ANLAR! Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan Çanakkale türküsünü söyledi - Video haber
GÜNDEM Cumhurbaşkanı Erdoğan Çanakkale türküsünü söyledi
SON DAKİKA! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Çanakkale Köprüsü mesajı: 18 Mart’a kalmadan açacağız - Haberler
GÜNDEM Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Çanakkale Köprüsü mesajı

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.