Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
HaberlerGündemSon dakika Almanya'da master yaparken işkenceyle öldürülen Mert'in katili kim? - Haberler

Almanya'da master yaparken işkenceyle öldürülen Mert'in katili kim?

İHA

Almanya’da master yapan ve Nürnberg kentinde Erlangen Tren İstasyonu’nun yaya trafiğine kapalı bölümünde cansız bedeni bulunan 24 yaşındaki ODTÜ mezunu Mert Çokluk’un babası Bekir Çokluk, ölümünü 6 gün sonra haber aldığı oğlunun vücudunda işkence izleri olduğunu söyleyerek, kasten öldürüldüğünden şüphelendiklerini belirtti

Almanya'da Mert Çokluk cinayeti

Almanya’nın Nürnberg şehrinde yüksek lisans yapan ODTÜ mezunu Mert Çokluk (24),şüpheli şekilde yaşamını yitirdi. Baba Bekir Çokluk, Erlangen Tren İstasyonu’nda 5 Ekim’de cesedi bulunan bilgisayar mühendisi oğlunun ölümünde soru işaretleri olduğunu söyledi. Almanya’da otopsi yapılmadığını ifade eden baba Çokluk, oğlunun bedeninde darp izleri olduğunu belirtti.

 

"DÜNYAMIZ YIKILDI"

İHA'da yer alan habere göre Bursa’nın Orhangazi ilçesinde çiftçilikle uğraşan Bekir Çokluk, tarlada ilaç atarken mahalle muhtarının aradığını anlatarak, "'Almanya’da okuyan oğlun var mı?' diye sordu. Var deyince ‘Konsolosluktan aradılar bir numara bıraktılar, aramamız gerekiyormuş' dedi. İçime bir şüphe düştü, traktörü öylece bırakıp muhtarlığa geldim. Verdikleri numarayı aradık, 'Mert Çokluk polis raporlarına göre 5 Ekim sabah 07.40’da vefat etmiştir' dediler. Dünyam yıkıldı birden, neye uğradığımı şaşırdım. Fazla da bilgi vermediler. Ertesi gün de soruşturmanın iki gün daha devam edeceği söylendi" dedi.

"KAFAMIZI KARIŞTIRDILAR"

Soruşturmanın iki gün daha uzayacağı bilgisi üzerine daha önce oğlunun yanlarında kaldığı bir yakınına işlemler ve avukat tutup olayın araştırılması için vekalet verdiğini anlatan baba Çokluk, "Vekalet fakslandıktan hemen sonra konsolosluktan tekrar aradılar, 'Eğer çocuğunuzu otopsi yapılmasını istemiyorsanız hemen bu akşam uçağıyla gönderebiliriz' dediler. Bizde zaten bir hafta geçmiş, daha da bekletmemek için tamam dedik" diye konuştu.

"ÇOK DARP EDİLMİŞ"

Cenazenin aynı gece Frankfurt’tan yollandığını belirten Çokluk, "Kardeşlerim karşıladı, İstanbul Ataşehir Savcısı cenazeyi görünce büyük ihtimalle trafik kazası, arabayla vurulmuş diye tespit koymuş. Fakat ayak tırnağı bile sökülmüş çocuğun, vücudunun çoğu yerlerinde çok büyük darplar var, kırıklar var. Çok işkence çektirmişler çocuğa. Beni sokmadılar, burada yıkanırken de dayanamazsın dediler. Kefenledikten sonra yüzünü açtılar, yüzünde çok fazla yoktu, arka kısımlar, kafatası falan kırıkmış.

"OĞLUMUZU KİM NASIL ÖLDÜRDÜ?"

Onları pamukla tampon yapmış hoca sabit dursun diye. Çok darp edilmiş çocuk. Biz bu işten çok şüpheliyiz, ne oldu, nasıl öldürüldü? Her gün arıyoruz, Alman makamları henüz hiçbir bilgi vermiyorlar, konsolosluk öyle diyor" şeklinde konuştu.

"MASTER İÇİN GİTMİŞTİ, SUNUMU VARDI"

Eğitim hayatını birinciliklerle bitiren Mert'in master için gittiği Almanya’da son haftası olduğunu ifade eden baba Çokluk, "Son bir sunumu vardı, 9 Ekim’de heyete sunum yapıp 10-15 günlüğüne izne gelecekti Türkiye’ye. Ondan sonra da Hollanda Delft Üniversitesi'nde doktoraya başlayacaktı 1 Kasım’da. Sağ olsaydı bugünlerde izinde, yanımızda olacaktı. Bizde onu merakla, heyecanla beklerken maalesef cesedini getirdik. 1.85 boyunda ceylan gibi bir evlattı" dedi.

"ODTÜ’DE İKİ BÖLÜMÜ BİRDEN BİTİRDİ"

Oğlunun üstün başarılarla dolu bir eğitim hayatı olduğunu anlatan Bekir Çokluk, "ODTÜ’de iki bölümü aynı anda bitirdi. Elektrik elektronik ve matematik bölümünü. 'Matematik bölümünde hep dönem birincisiyim baba' diyordu, 'elektrik elektronikte de ilk 5’in, ilk 10’un içindeyim' diyordu. Çok başarılı bir öğrenciydi. Bilgisayar eğitimleri üzerine masterını Almanya’da yaptı, maalesef son sunumunda kaybettik. Tahmin ediyorum ki 9 Ekim’de sunum yapacaktı, 'Kitap haline getiriyorum' dedi tezlerini. Herhalde o tezlerine ulaşıldı, ben ondan şüpheleniyorum" diye konuştu.

"BAŞKA MERTLER ÖLDÜRÜLMESİN"

Bekir Çokluk, "Bu işin arkasının bırakılmaması lazım. Daha başka Mertler öldürülmesin. Şüpheli bir ölüm. Zaten ölüm raporunda da doğal olmayan ölüm diye yazıyor. Gece saat 03.30’da öldürülmüş, ertesi sabah yaya trafiğine kapalı tren istasyonunda çocuğun cesedi bulunuyor. Oradaki Türklerden edindiğimiz bilgilere göre aynı istasyonda cesedin bulunduğu dakikalarda yangın çıkıyor. İki duran trenden bir tanesinde yangın çıkıyor. İtfaiyeler yangını söndürüyorlar. Belki de çocuğun cesedini de yanan trene koyup yakmak mı istediler, yani her şeyden şüpheliyiz" dedi.

 

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

Son dakika: BU NASIL BABA! Yasemin'in çığlıkları yürek dağladı- HABERLER
GÜNDEMBu nasıl baba! Yasemin'in çığlıkları görüntülerde...
İstanbul'un en yaşlı muhtarı - Haberler
GÜNDEMİstanbul'un en yaşlı muhtarı
SON DAKİKA: MİT'ten Meksika'da FETÖ operasyonu! YAKALANDI
GÜNDEMMİT'ten Meksika'da FETÖ operasyonu!
Muhtarlar Günü nedeniyle ülke genelinde etkinlikler düzenlenecek - Haberler
GÜNDEMMuhtarlar günü kutlanıyor
Vahşi cinayette tahliye şoku!
GÜNDEMVahşi cinayette tahliye şoku!
GÖZ GÖZÜ GÖRMEDİ! Meteoroloji'den yeni son dakika uyarıları geldi - Haberler
GÜNDEMİç kesimlerde sağanak yağış! Marmara ve Ege'de sis!
Suriye son durum: 30 saati geçti! Silahları güneye götürebilir! - Haberler
GÜNDEMSilahları güneye götürebilir! Kontrollü çıkarmalı!
Son dakika... İstanbul Boğazı’ndaki köprüler sis nedeniyle adeta kayboldu! - Haberler
GÜNDEMİstanbul sise teslim oldu!
Son dakika... Adıyaman kırsalında 2 terörist etkisiz hale getirildi! - Haberler
GÜNDEMAdıyaman'da 2 terörist etkisiz hale getirildi!
Ankara'da metro ve Ankaray personeline güvenlik eğitimi
GÜNDEMAnkara'da metro ve Ankaray personeline güvenlik ...

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X