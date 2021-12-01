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Almanya'da koronavirüs önlemleri sıkılaştırılıyor: Aşı zorunlu olacak mı?

Koronavirüs vakalarının arttığı, Omicron varyantının görüldüğü Almanya'da aşı zorunluluğu tartışmaları yaşanıyor. Almanya Şansölyesi Angela Merkel'den sonra başbakanlığı üstlenecek Olaf Scholz, aşı zorunluluğunu destekliyor.

SON DAKİKA: Almanya'da koronavirüs önlemleri sıkılaştırılıyor: Aşı zorunlu olacak mı?
Almanya'da aşı zorunlu olacak mı?
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İHA

Almanya'da Başbakan Angela Merkel'den sonra başbakanlığı üstelenecek Sosyal Demokrat Partili (SPD) Olaf Scholz, eyalet başbakanlarıyla gerçekleştirilen toplantıda aşı zorunluluğunun Federal Meclis’te oylatılmasından yana görüş bildirdi.

Almanya’da yeni tip koronavirüsün (Covid-19) hızla yayılan Omicron mutasyonu nedeniyle Başbakan Angela Merkel, Almanya'nın yeni başbakanı olması beklenen Sosyal Demokrat Parti (SPD) lideri Olaf Scholz ve eyalet başbakanları ile salgın durumuna ve alınacak önlemlerine yönelik toplantı gerçekleştirdi.

Toplantıda Scholz ve birçok eyalet başbakanı aşı zorunluluğu getirilmesi yönündeki fikir birliğine varırken, önlemlerin de arttırılması gerektiğine değinildi. Scholz, Şubat ayından itibaren geçerli olacak "aşı zorunluluğu" konusunda Federal Meclis'te oylama yapılmasını önerdi. Birçok eyalet başbakanının da bu fikre sıcak baktığı belirtildi.

"ZORUNLU AŞILAMA TOPLUMUN ÖZGÜRLÜĞÜNÜ DE KORUR"

Scholz'un kabinesinde Başbakan Yardımcısı olması planlanan Yeşiller lideri Robert Habeck, "Tabii ki zorunlu aşılama, bireyin özgürlüğüne geniş kapsamlı bir müdahale olacaktır. Ancak bu, yaşamı ve nihayetinde toplumun özgürlüğünü de korur" ifadelerini kullandı.

Bavyera Başbakanı Markus Söder ise görüşmelerin ardından yaptığı açıklamada, mümkün olan en kısa sürede mümkün olan en fazla sayıda insanı aşılamak için aşılama merkezlerine ve doktorların yanı sıra eczacı ve diş hekimlerinin de aşı kampanyasına katılmasına izin verileceğini söyledi.

AŞISIZLARA YÖNELİK TEDBİRLERİN SIKILAŞTIRILMASI BEKLENİYOR

Federal hükümet ve eyalet hükümetleri, Noel'e kadar 30 milyon doz aşı uygulanmasını ve salgınla mücadele kapsamında aşılanmamış kişiler için ek kısıtlamalar da getirmeyi planlıyor.

Kapalı alanlarda 2G (aşı veya hastalığı atlatma) zorunluluğunun getirilmesi, ayrıca okullarda genel maske zorunluluğunun getirilmesi düşünülüyor. Detayların önümüzdeki günlerde açıklanması bekleniyor.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.
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