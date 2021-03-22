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Türkiye'nin, İstanbul Sözleşmesi olarak bilinen, Kadınlara Yönelik Şiddet ve Aile İçi Şiddetin Önlenmesi ve Bunlarla Mücadeleye İlişkin Avrupa Konseyi Sözleşmesi'nden çekilmesiyle ilgili Almanya Dışişleri Bakanı Heiko Maas'tan bir yorum daha geldi.

Reuters'ın son dakika olarak servis ettiği haberinde, Maas "Türkiye insan hakları alanında yanlış sinyaller gönderiyor" ifadeleri kullanıldı.

Almanya Dışişleri Bakanı ve Avrupa Konseyi Bakanlar Komitesi Başkanı Heiko Maas ile Avrupa Konseyi Parlamenter Meclisi Başkanı Rik Daems, geçtiğimiz gün yaptıkları ortak açıklamada, Türkiye’nin 2012’de meclisinde onadığı İstanbul Sözleşmesi'nden ayrılma kararının esefle karşılandığı ifade edilmişti.

Açıklamada, İstanbul Sözleşmesi’nin kadına karşı şiddeti önlemeyi, kurbanları korumayı ve failleri yargılamayı amaçladığı kaydedilerek, Türkiye’nin kararının kadınları şiddete karşı koruyacak önemli bir araçtan mahrum ettiği belirtilmişti.