Almanya'nın yeni Şansölyesi Scholz ilk kez konuştu 0:00 / 0:00

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Almanya'nın yeni Şansölyesi Olaf Scholz, COVID-19 salgınının ülkeyi aşılı ve aşısız olarak böldüğünü reddetti.

Almanya'nın yeni Şansölyesi Scholz, göreve başladıktan sonra ilk röportajını Alman Bild gazetesine verdi.

'Almanya bölünmedi' diyen Scholz, "Almanya aşılı ve aşısız diye ikiye ayrılmıyor. Vatandaşların çoğu aşılandı. Birçoğu da bunu yakında yapmak istiyor." dedi.

Yeni Alman lider, sakinlerin büyük çoğunluğunun aşılanmış olmasına rağmen, diğerlerinin hala istediğini, ancak önce çekincelerini aşması gerektiğini söyledi.

Bild'a verdiği demeçte, "Farklı görüşlere sahip olmak bölünme anlamına gelmez. Tartışmamıza da izin verilir" dedi.

"AŞILANMAMIŞLARIN DA BAŞBAKANI"

Scholz, "aşılanmamışların da başbakanı" olduğunu söyleyerek ve "hala onları aşı olmaya ikna etmek istediğini” dile getirdi.

Angela Merkel görevinin sonuna doğru aldığı kararla, aşılanmamış kişilerin hareketlerini, faaliyetlerini kısıtlayacak kararı onaylamıştı.

Scholz de göreve başlamadan önce parlamentodan Covid-19 aşılarını zorunlu hale getiren yeni bir yasayı oylamasını isteyeceğini duyurmuştu.

Geçen hafta, Almanya hükümeti bahardan itibaren sağlık çalışanları için aşı zorunluluğu kararını onayladı.