Son dakika altın fiyatları! Altında bir tarihi rekor daha! (Canlı altın fiyatları)

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Uluslararası piyasalarda altının ons fiyatı sabahın erken saatlerinde 1.944 doları görerek yeni tarihi zirvesine ulaştı. Altın TSİ 8.00 itibarıyla günlük yüzde 1.6 artışla 1.932 dolardan işlem görüyor.

Altının ons fiyatında daha önceki rekor 1921 dolarla 2011 yılında kırılmıştı.

Altın 2020 yılına 1.517 dolardan başlamıştı. Yani dolar bazında yatırımcısına yaklaşık 8 ayda yüzde 28 kazandırdı. Bu yükselişte yatırımcıların özellikle koronavirüs salgını sebebiyle güvenli liman arayışının artması etkili oldu.

GERİLİM ARTIYOR

Bunun yanında son haftalarda ABD-Çin arasında yeniden yükselen tansiyon bu arayışı yoğunlaştırdı. Son olarak perşembe günü ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo artık Pekin'in küresel düzeni bozma çabalarını tolere etmeyeceklerini açıkladı.

Dünya genelinde merkez bankalarının koronavirüs salgınının ekonomik etkilerini azaltmak için parasal genişlemeye gitmesi de altına talebi artırdı.

Bu arada yurtiçinde de gram altın 428 lirayla yeni zirvesini gördü.

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