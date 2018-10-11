Son dakika altın fiyatları! 11 Ekim altın fiyatları bugün ne kadar? Çeyrek altın ve gram altın fiyatı

Altın fiyatları Perşembe gününe yükselişle mi yoksa düşüşle mi başlayacak sorusu merak konusu oldu. 24 ayar külçe altının gramı dün günü yüzde 1,28 azalışla 230,80 liradan tamamladı. Altın piyasasında, en düşük 232 bin 300, en yüksek ise 233 bin 500 lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,77 düşüşle 232 bin 300 liradan tamamladı. Çeyrek altın, gram altın ve Cumhuriyet altın fiyatı ne kadar? İşte 11 Ekim canlı altın fiyatları