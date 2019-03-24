SON DAKİKA | altın fiyatları! Çeyrek altın gram altın fiyatları yükseldi! 24 Mart canlı altın fiyatı

Altın fiyatları yükseldi. Kapalıçarşı'da işlem gören 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı bu hafta yüzde 3,57 artışla 237,70 lira oldu. Borsa İstanbul'da işlem gören hisse senetleri, haftalık bazda ortalama yüzde 3,36 değer kaybederken, dolar yüzde 2,78, avro yüzde 2,35 ve 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı yüzde 3,57 değer kazandı. Çeyrek altın, gram altın ve Cumhuriyet altın fiyatı ne kadar?