SON DAKİKA altın fiyatları! Gram altın çeyrek altın fiyatı yükseldi! 30 Ocak canlı altın fiyatları

Altın fiyatları yükseliş trendini korumaya devam ediyor. Kapalıçarşı'da 24 ayar külçe altının gram fiyatı dün günü yüzde 1,37 artışla 222 liradan tamamlamıştı. Altın uzmanları Fed'in bugün açıklanacak faiz kararı ve sonrasında Başkan Jerome Powell'ın söylemlerinin altın fiyatlarının yönü üzerinde belirleyici olacağını ifade ettiler. Çeyrek altın, gram altın ve Cumhuriyet altın fiyatı ne kadar? 30 Ocak güncel altın fiyatları