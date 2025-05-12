Amasya'nın Gümüşhacıköy ilçesinde saat 12.23'te, 4,4 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, merkez üssü Amasya'nın Gümüşhacıköy ilçesi olan 4,4 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.

Depremin 10,07 kilometre derinlikte meydana geldiği belirlendi.

KANDİLLİ: BİRİ 4,6, BİRİ 4,5

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi'nden yapılan açıklamada da Amasya'nın Gümüşhacıköy ilçesinde saat 12.23'te ilk olarak 4.6, ardından da, 12.26'da 4,5 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.