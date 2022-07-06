ANKAPARK belediyeye devrediliyor 0:00 / 0:00

İHA

Ankara Büyükşehir Belediyesi’nin 2 yılı aşkın süredir ANKARAPARK davasında devralmak için verilen hukuki sürecin sonuçlandığını, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş sosyal medya hesabından duyurdu.

ANKAPARK, 6. Sulh Mahkemesi’nin verdiği karara göre Ankara Büyükşehir Belediyesi’ne devredilecek. Yenimahalle Kaymakamlığı ve İflas Dairesine kararın iletilmesi sonucu verilecek tarihe göre tahliye ve devir işlemleri gerçekleştirilecek.

ANKARAPARK DAVASINDA KARARI YAVAŞ DUYURDU

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Yavaş, ANKAPARK için uzun süredir devralmak adına hukuki mücadele verdiklerini sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, şu ifadelere yer verdi: “2 yılı aşkın süredir devralmak için hukuki mücadele verdiğimiz ANKAPARK davası sonuçlandı. Bugün parkın tahliyesine ve Belediyemize devrine karar verildi. Kurban Bayramı'nın hemen ardından gerekli tespitleri yaparak parkın geleceğine Ankaralılar ile karar vereceğiz.”

Fotoğraf: AA