Patlama, saat 18.44'de Sıhhiye semtinde Necatibey Caddesi üzerinde bulunan 9 katlı Akmanhan iş merkezinin giriş katında meydana geldi. Daha önce restoran olarak kullanılan ve şu anda tadilat halinde olan iş yerinde doğal gaz patlaması meydana geldi.



DERSANEDEKİ ÖĞRENCİLER TAHLİYE EDİLDİ

Çevrede büyük korku ve paniğe neden olan patlama ile birlikte çok sayıda polis, itfaiye ve sağlık ekibi olay yerine sevk edildi. Polis ekipleri, çevrede güvenlik önlemi alarak caddeyi ulaşıma kapattı. Olayın meydana geldiği bina ile yanındaki deshanede bulunan öğrenciler tahliye edildi.

SAĞLIK BAKANLIĞI'NDAN AÇIKLAMA

Sağlık Bakanlığı'ndan yapılan ilk açıklamada, doğalgaz patlamasında 7 kişi yaralandı. 3 kişi olay yerinde tedavi edilirken, yaralılardan 4'ü hastanede tedavi altına alındı.

Konuyla ilgili olarak Sağlık Bakanlığı'ndan yapılan açıklama ise şöyle: "Saat 18.44’te Ankara Kızılay Necatibey’de doğalgaz patlaması olayında saat 19.18 itibariyle son durum; 7 kişi yaralanmıştır. Yaralılardan 4’ü olay yerine görevlendirilen 112 ambulansları ile hastanelere nakledilmekte olup 3 kişiye ise yerinde müdahale edilmektedir."

Ankara Valisi Vasip Şahin, ''Şu anda hastanede olanlar hafif yaralı cam kırıklarından kaynaklanan yaralanma. Ciddi bir durum yok. Gaz sıkışmasından kaynaklanan bir patlama'' dedi.

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