        Haberler Gündem Güvenlik Son dakika: Ankara'da tefecilik operasyonu: 25 gözaltı

        İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, "Ankara'da 'tefecilik', 'yağma' ve 'tehdit' suçlarına yönelik jandarmamızın operasyonunda 25 şüpheli yakalandı. Yaklaşık 403 milyon TL'lik mal varlığına el konulan şüphelilerin 20'si tutuklandı. 5'i hakkında adli kontrol hükümleri uygulandı" dedi

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 06.12.2025 - 09:17 Güncelleme: 06.12.2025 - 09:47
        Ankara'da operasyon: 25 gözaltı
        İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Ankara’da tefecilik, yağma ve tehdit suçlarına yönelik icra edilen operasyonda 25 şüphelinin yakalandığını bildirdi.

        Sosyal medya hesabından operasyonla ilgili açıklamalarda bulunan İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, "Ankara’da Tefecilik, Yağma ve Tehdit Suçlarına Yönelik Jandarmamızın Operasyonunda 25 Şüpheli Yakalandı. Ankara ve Çubuk Cumhuriyet Başsavcılıklarımız ile Jandarma KOM Daire Başkanlığımız koordinesinde; Ankara İl Jandarma Komutanlığınca yapılan çalışmalar sonucu düzenlenen operasyonlarda, yakalanan şüphelilerin; 2017-2025 yılları arasında hesaplarında 5 Milyar 718 Milyon TL hesap hareketi bulunduğu tespit edildi. Şüphelilerin, faizle borç verdikleri vatandaşlarımızı borçlandırarak baskı altına aldıkları, yüksek faizle verdikleri paraların teminatı olarak vatandaşlarımıza çek ve senet imzalattıkları, ödeme yapamayan vatandaşlarımıza ait mal varlıklarını tehdit ve baskıyla aldıkları tespit edildi. Bu şahıslar hakkında savcılıklarımızca soruşturma başlatıldı. Bu kişiler aracılığıyla işlenebilecek tefecilik, yağma ve tehdit gibi suçlardan vatandaşlarımızın zarar görmesini engelledik. Yaklaşık 403 Milyon TL’lik mal varlığına el konulan şüphelilerin 20’si tutuklandı. 5’i hakkında adli kontrol hükümleri uygulandı" ifadelerine yer verdi.

        Operasyona ait diğer detaylarla ilgili bilgilere de yer Bakan Yerlikaya, paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

        "Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) verileri sonucunda ‘Suçtan Kaynaklanan Mal varlığı Değerlerini Aklama’ suçunu örgütlü olarak işleyen şüphelilere ait, yaklaşık 403 Milyon TL değerinde; 102 adet ev, arsa, 41 adet araç, tarım aracı ile 523 adet banka hesabına el konuldu. Operasyonlar sonucu; 45 adet, farklı şahıslar adına düzenlenmiş 80 Milyon TL değerinde çek, senet, çok sayıda dijital materyal ve doküman ele geçirildi."

