        Ankara'da tefecilik operasyonu: 56 gözaltı

        Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, tefecilik ve POS tefeciliği yaptıkları tespit edilen 56 şüpheliye yönelik operasyonda 51 şüphelinin yakalanarak gözaltına alındığını, 5 şüpheliyi yakalama çalışmalarının sürdüğünü açıkladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.02.2026 - 12:07 Güncelleme: 02.02.2026 - 12:27
        Ankara'da tefecilik operasyonu: 56 gözaltı
        Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca, "tefecilik" yaptıkları iddiasıyla gözaltı kararı verilen 56 kişiden 51'i yakalandı.

        Başsavcılıktan yapılan açıklamaya göre, Kaçakçılık ve Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosunca yürütülen soruşturmalar kapsamında, 56 kişinin tefecilik ile POS tefeciliği yaptıkları tespit edildi.

        Ankara İl Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince gerçekleştirilen operasyonlarla 51 şüpheli yakalandı.

        Firari 5 şüphelinin de yakalanmasına yönelik çalışmaların devam ettiği kaydedildi.

