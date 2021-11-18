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Ankara'nın Keçiören ilçerinde bir binada patlama meydana geldi Olay, saat 22.26 sıralarında Keçiören ilçesi Kızlarpınarı Caddesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 3 katlı bir binanın tüm katlarının mutfak bölümlerinde patlama meydana geldi.

Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerindeki 2 yaralı sağlık ekiplerine teslim edilirken ekiplerin enkazda arama çalışmaları devam ediyor.

Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok "İlk aldığımız bilgiye göre 3 yaralı var. Birinin durumu ağır. İtfaiye çalışıyor altta başka biri var mı diye. İnşallah daha fazla yaralı ya da ölü yoktur. Şuan olay yerindeyim. Doğal gaz patlaması. Tüp bu kadar yoğun bir tahribat yapamaz. Bir çocuk yeni çıkardılar şimdi." dedi.