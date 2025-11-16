Habertürk
        Haberler Gündem Ankara Son dakika: Ankara’da gece kulüplerine ‘fuhuş ve dolandırıcılık’ operasyonu; 11 gözaltı | Son dakika haberleri

        Ankara’da gece kulüplerine ‘fuhuş ve dolandırıcılık’ operasyonu; 11 gözaltı

        Başkentte gece kulüplerine düzenlenen fuhuş ve dolandırıcılık operasyonlarında 11 şüpheli gözaltına alındı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 16.11.2025 - 09:13 Güncelleme: 16.11.2025 - 09:13
        'Balkız' operasyonu: 11 gözaltı
        Ankara Kızılay’da gece kulüplerine yönelik düzenlenen fuhuş ve dolandırıcılık operasyonunda 11 şüpheli gözaltına alındı. Operasyonda 4 işyeri mühürlendi.

        Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesindeki soruşturma kapsamında, Ahlak Büro ekipleri, Asayiş, Narkotik, Çocuk ve Kaçakçılıkla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleriyle birlikte gece kulüplerine operasyon düzenledi. Operasyonda 11 kişi gözaltına alındı, 4 iş yeri mühürlendi.

        Bu mekanlarda bazı kadınların internet üzerinden tanışıp buluştukları erkekleri aşk vaadiyle dolandırdıkları, aldıkları paranın bir kısmını ise işletmelere verdikleri tespit edildi. ‘Baltuzağı’ ve ‘Balkız’ olarak anılan kadınların sık sık mekân değiştirdiği ve görüştükleri erkeklere izlerini kaybettirdiği belirlendi.

