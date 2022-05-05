Anne ve kızının öldürüldüğü saldırıda sıcak gelişme! 0:00 / 0:00

DHA

Olay, 3 Mayıs'ta akşam saatlerinde meydana geldi. Akrabalarından bayram ziyaretinden dönen 5 kişilik ailenin içinde bulunduğu 34 DUG 48 plakalı otomobile ateş açıldı.

DHA'nın haberine göre, çapraz ateşe tutulan otomobildeki Garibe ve Abdurrahman Dağ (48) ile çocukları Nayime (18), M. (6) ve S. Dağ (14) ağır yaralandı.

Bölgeye sevk edilen ambulanslarla hastanelere kaldırılan yaralılardan Garibe Dağ ile kızı Nayime kurtarılamadı. Garibe ve Nayime Dağ'ın cenazeleri Yeniköy Mezarlığı'nda gözyaşlarıyla toprağa verildi.

5 ŞÜPHELİ ADLİ KONTROLLE SERBEST KALDI

Jandarma tarafından olayla ilgili 6 şüpheli gözaltına alındı. Şüpheliler, jandarmadaki işlemlerinin yoğun güvenlik önlemleri altında adliyeye sevk edildi.

Mahkemeye çıkarılan şüphelilerden S.B. tutuklandı, diğer 5 kişi ise adli kontrolle serbest bırakıldı.

Bu arada yaralılardan Abdurrahman ve Songül Dağ´ın Dicle Üniversitesi Hastanesi´nde, Mahir Dağ'ın ise Gazi Yaşargil Eğitim ve Araştırma Hastanesi´nde tedavileri sürüyor.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.