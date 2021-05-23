AA

Kentin Muratpaşa ilçesindeki sazlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın başladı. Alevler rüzgarın da etkisiyle kısa sürede yayıldı.

AA'nın haberine göre, mahalle sakinlerinin müdahalesine rağmen yangın kontrol altına alınamayınca itfaiyeden yardım istendi. İhbar üzerine bölgeye Antalya Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri sevk edildi.

Çok sayıda itfaiye ekibi, yakındaki yerleşim yerlerini ve seraları tehdit eden alevleri kontrol altına almaya çalışıyor.

Antalya Orman Bölge Müdürlüğü bünyesindeki yangın söndürme helikopteri de çalışmalara destek veriyor.