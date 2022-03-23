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Haberler Gündem Güncel Son dakika: Ardahan'ı Karadeniz'e bağlayan yolda kar esareti!
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Ardahan-Şavşat kara yolu tipi nedeniyle tır geçişine kapatıldı

Son dakika haberine göre Doğu Anadolu bölgesinde kar yağışı etkisini sürdürüyor. Ardahan'ı Karadeniz'e bağlayan Ardahan-Şavşat kara yolunda da kar ve yoğun tipi nedeniyle ağır tonajlı araçların geçişine izin verilmiyor

Son dakika: Ardahan'ı Karadeniz'e bağlayan yolda kar esareti!
AA

Kent genelinde özellikle yüksek kesimlerde etkisini artıran kar ve tipi nedeniyle Ardahan-Şavşat kara yolunda ulaşım kontrollü sağlanıyor. Tır geçişine kapatılan yolda ulaşımın normale dönmesi için tipinin dinmesi bekleniyor.

AA'da yer alan habere göre yol, kentin Karadeniz ile bağlantısını sağlaması dolayısıyla tırlar için önemli güzergahlar arasında yer alıyor.

Karayolları 183. Şube Şefliği yetkilileri, il genelinde yoğun tipinin ulaşımı aksattığını belirtti, sürücülerin araçlarında takoz, çekme halatı ve zincir bulundurmasını istedi.

Öte yandan yoğun tipi, Ardahan-Çıldır kara yolunda da etkili olmaya başladı.

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