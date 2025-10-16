Arif Erkin Güzelbeyoğlu hayatını kaybetti! Arif Erkin Güzelbeyoğlu kimdir, kaç yaşındaydı, neden vefat etti?
Oyuncu, müzisyen ve aynı zamanda mimar olan Arif Erkin Güzelbeyoğlu'ndan acı haber geldi. 'Yabancı Damat' dizisindeki 'Memik Dede' rolüyle hafızalara kazınan usta oyuncu, hayatını kaybetti. Acı haberi, oğlu Mehmet Güzelbeyoğlu duyurdu. Peki, Arif Erkin Güzelbeyoğlu kimdir, kaç yaşındaydı, neden vefat etti? İşte oyuncu Arif Erkin Güzelbeyoğlu'nun hayatı ve kariyeri hakkında bilgiler...
Son dakika haberine göre, Arif Erkin Güzelbeyoğlu hayatını kaybetti. Usta sanatçının vefat haberini, oğlu Mehmet Güzelbeyoğlu duyurdu. Acı haber sonrası Arif Erkin Güzelbeyoğlu’nun hayatı ve kariyeri hakkında araştırmalar hız kazandı. Peki, Arif Erkin Güzelbeyoğlu kimdir, kaç yaşındaydı, neden vefat etti?
ARİF ERKİN GÜZELBEYOĞLU VEFAT ETTİ
11 Eylül'de 90 yaşına basan Arif Erkin Güzelbeyoğlu, hayatını kaybetti. Vefat haberini oğlu Mehmet Güzelbeyoğlu duyurdu.
"Bizimkiler" dizisinin müziklerinde de imzası bulunan Güzelbeyoğlu'nun cenaze programının henüz belli olmadığı öğrenildi.
ARİF ERKİN GÜZELBEYOĞLU KİMDİR?
Arif Erkin Güzelbeyoğlu, tiyatroya amatör olarak Genç Oyuncular'da başladı. Dostlar Tiyatrosu'nun kuruluşunda yer aldı. Dostlar Tiyatrosu'nun ilk beş yılı boyunca tüm oyunlarının müziklerini yaptı. İstanbul Belediyesi İmar Müdürlüğünde 30 yıl çalıştı. Beşiktaş Belediyesi'nde İmar Müdürü ve Teknik Başkan Yardımcılığı görevi yaptıktan sonra emekli oldu. Memurluk hayatı sırasında tiyatro ve müziğe devam etti. Bir süre sonra oyunculuğa ara verdi ve sadece oyun müzikleri yaptı. "Umut", "Karakolda Ayna Var", "Gramafon Avrat", "Bir Milyara Çocuk" ve "Bizimkiler" gibi pek çok görsel yapımın müziklerine de emek verdi. "Umut" filmi ile 1969 Adana Altın Koza Film Festivali'nde En İyi Müzik Ödülü'nü aldı.
"İkinci Bahar" dizisindeki 'Zülfikar Suruç' rolüyle de akıllarda yer edindi. 2004-2007 yılları arasında yayımlanan "Yabancı Damat" dizisinde 'Memik Dede' karakterini canlandırdı.
"Canım Ailem" dizisinde 'Cabbar Ağa' rolünü, 'Muhteşem Yüzyıl' adlı dizide 'Piri Mehmet Paşa'yı canlandırdı. 45. Sinema Yazarları Derneği Ödülleri'nde Onur Ödülü'ne layık görüldü. Müziğiyle sinemaya yaptığı katkılardan ötürü 2021 yılında İzmir Uluslararası Film ve Müzik Festivali'nde Onur Ödülü ile ödüllendirildi.