Arif Kocabıyık gözaltına alındı
Sosyal medyada sokak röportajlarıyla tanınan "İlave TV" hesabının yöneticisi Arif Kocabıyık, Cumhurbaşkanı'na hakaretten gözaltına alındı
Sosyal medyada "İlave TV" olarak bilinen Arif Kocabıyık, "Cumhurbaşkanı'na hakaret" iddiasıyla gözaltına alındı.
Emniyet Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, "Instagram sosyal medya platformunda ilavetv.07 kullanıcı adı/rumuzlu hesap yöneticisi A.K. bir röportaj sırasında Sayın Cumhurbaşkanımıza yönelik olarak kullandığı hakaret içerikli ifadeler nedeniyle, Antalya İl Emniyet Müdürlüğümüz tarafından gözaltına alınmış, şahıs hakkında hukuki işlem başlatılmıştır" denildi.