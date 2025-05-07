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        Haberler Gündem Güvenlik Son dakika: Arif Kocabıyık gözaltına alındı

        Arif Kocabıyık gözaltına alındı

        Sosyal medyada sokak röportajlarıyla tanınan "İlave TV" hesabının yöneticisi Arif Kocabıyık, Cumhurbaşkanı'na hakaretten gözaltına alındı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 07.05.2025 - 12:01 Güncelleme: 07.05.2025 - 12:01
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        Arif Kocabıyık gözaltına alındı
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        Sosyal medyada "İlave TV" olarak bilinen Arif Kocabıyık, "Cumhurbaşkanı'na hakaret" iddiasıyla gözaltına alındı.

        Emniyet Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, "Instagram sosyal medya platformunda ilavetv.07 kullanıcı adı/rumuzlu hesap yöneticisi A.K. bir röportaj sırasında Sayın Cumhurbaşkanımıza yönelik olarak kullandığı hakaret içerikli ifadeler nedeniyle, Antalya İl Emniyet Müdürlüğümüz tarafından gözaltına alınmış, şahıs hakkında hukuki işlem başlatılmıştır" denildi.

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