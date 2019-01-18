Karlıbayır Mahallesi, Karlıbayır Caddesi üzerinde temel kazısı devam eden bir inşaatta saat 17.30 sıralarında göçük meydana geldi. Göçük nedeniyle bir işçi toprak altında kaldı.

Olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi ve sağlık ekipleri sevk edildi. İşçinin kurtarılması için çalışma başlatıldı.