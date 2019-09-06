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HaberlerGündemSon dakika... Ataşehir’de restoran yangını

Ataşehir’de restoran yangını

DHA

Ataşehir’de bir restoranda yangın çıktı. Olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Yangın söndürme çalışmaları sürüyor

ataşehir yangın

İstanbul'un Ataşehir ilçesinde bir restoranda yangın çıktı.

DHA'nın haberine göre; alev alev yanan restorandaki yangını söndürmek için olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. İtfaiyenin yangın söndürme çalışmaları devam ediyor. 

 

 

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