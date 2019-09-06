İstanbul'un Ataşehir ilçesinde bir restoranda yangın çıktı.
DHA'nın haberine göre; alev alev yanan restorandaki yangını söndürmek için olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. İtfaiyenin yangın söndürme çalışmaları devam ediyor.
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