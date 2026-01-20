Habertürk
Habertürk
        Son dakika: Tehdit mesajlarında 2 tutuklama istemi daha!

        Tehdit mesajlarında 2 tutuklama istemi daha!

        İstanbul'da dehşete kurban giden Atlas Çağlayan ile ilgili provokatif paylaşım yapan şüphelilerle ilgili çalışmalar başlatıldı. Çalışmalarda, bu tür paylaşımlar yaptıkları tespit edilen 2 zanlı gözaltına alındı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.01.2026 - 11:22 Güncelleme: 20.01.2026 - 11:30
        2 şüpheli daha gözaltına alındı
        Güngören'de çıkan kavgada bıçaklanarak hayatını kaybeden 17 yaşındaki Atlas Çağlayan'la ilgili sosyal medyada tehdit içerikli paylaşım yaptığı belirlenen 2 şüpheli gözaltına alındı.

        AA'daki habere göre; İstanbul Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosu koordinesinde, Güngören'de 14 Ocak'ta öldürülen 2009 doğumlu Atlas Çağlayan ile ilgili sosyal medya hesaplarından provokatif paylaşım yapan şüphelilerle ilgili çalışma başlattı.

        Çalışmalarda, il dışından bu tür paylaşımlar yaptıkları tespit edilen 2 zanlı gözaltına alındı.

        Şüpheliler, işlemleri için emniyete götürüldü.

