İHA

İlk görev yeri olan Batman'ın Kozluk ilçesinde, henüz 7 aylık öğretmenken, karne dağıtımı sonrası evine dönüş yolunda teröristlerce açılan ateş sonucu ağır yaralanan ve kaldırıldığı hastanede şehit olan 22 yaşındaki Şenay Aybüke Yalçın'ın ölümünün üzerinden üç yıl geçti.

SEVDİĞİ TÜRKÜ SESLENDİRİLDİ

İHA'da yer alan habere göre Pendik Belediyesi Sanat Akademisi öğretmenleri tarafından Şenay Aybüke Yalçın’ın şehit olduğu gün olan 9 Haziran’da anlamlı bir klip hazırlandı. Klipte, Pendik Belediyesi Sanat Akademisi öğretmenleri Aybüke Yalçın’ın çok sevdiği "Mağusa Limanı” türküsünü seslendirdi.

"BENİ ÖLDÜRENDE YOKTUR DİN, İMAN"

Belediye Başkanı Ahmet Cin, klibi sosyal medya hesabından paylaşarak şehit öğretmeni andı. Klipte öğretmenler Mağusa Limanı türküsünü söylerken, Aybüke Öğretmenin fotoğrafları yer aldı. Öte yandan klip , Aybüke Öğretmenin , “Beni öldürende yoktur din iman” sözleriyle son buldu.