Yaşanan son dakika depremleri AFAD ve Kandilli Rasathanesi ile anlık olarak paylaşılıyor. Ülke genelinde hem artçı hem de bağımsız sarsıntılar meydana gelmeye devam ediyor. Ege'de ve Adana'da meydana gelen sarsıntı ile 13 Haziran son dakika depremler listesini haberimizde derledik. İşte detaylar...

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