Son dakika Azerbaycan Ermenistan! Ermenistan bunu da yaptı! Çocuk asker! - Haberler

DHA

Ermenistan, Azerbaycan ordusu karşısında aldığı ağır darbelerin ardından savaş suçu olarak sayılan bir gelişmeye daha imza attı. Misket ve fosfor bombası, SCUD füzesiyle Azerbaycan'da onlarca insanın ölümüne neden olan Ermenistan, artan asker kaybının ardından çocukları da cepheye göndermeye başladı.

"ULUSLARARASI KURULUŞLAR İNCELEMELİ"

DHA'da yer alan habere göre Azerbaycan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Hikmet Haciyev, sosyal medyadan yaptığı açıklamada, Ermenistan´ın Azerbaycan ordusuna karşı çocuk askerler kullandığını ve bu durumun uluslararası kuruluşlar tarafından incelenmesi gerektiğini belirtti.

"YAPILAN BİR SAVAŞ SUÇUDUR"

Haciyev, "Bu görüntü Ermenistan'ın çocuk askerleri kullandığını gösteriyor. Araştırılması gerekiyor. 15 yaşın altındaki çocukları askere almak ve kullanmak uluslararası insan hakları suçudur ve yasaklanmıştır. Bu savaş suçu olarak tanımlanmaktadır" dedi.

"ERMENİSTAN'DAN PKK/YPG TAKTİĞİ"

Ermenistan'ın, Dağlık Karabağ'a Suriye ve Irak'tan getirdiği PKK'lı teröristlere, Azerbaycan askeri üniforması giydirdiği öğrenildi. İstihbarat kaynaklarından edinilen bilgiye göre terörist gruplar Dağlık Karabağ'ın Şuşa kentine konuşlandırıldı.

"SURİYE'DEN GETİRİLEN PARALI ASKER DİYECEKLER"

Söz konusu PKK'lı teröristlere Azerbaycan askeri üniforması giydirildiğine dikkat çeken kaynaklar, Ermenilerin bu yolla, gerçek Azerbaycan askerlerini şaşırtmayı amaçladıkları ayrıca, teröristler öldürüldüğünde, bunların Azerbaycan ordusu tarafından Suriye'den getirilen paralı askerler olduğunu öne süreceklerini vurguladı.

ALINAN 3'ÜNCÜ KENT "GUBADLI" OLDU

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Gubadlı kent merkezinin işgalden kurtarıldığını açıkladı. Aliyev, Twitter hesabından, 27 yıldır işgal altında bulunan Gubadlı kentinin kurtarıldığını duyurdu.

1993 YILINDA İŞGAL EDİLMİŞTİ

Cumhurbaşkanı Aliyev ayrıca Gubadlı'nın bazı köyleriyle Zengilan ve Cebrail illerinin de bazı köylerinin daha kurtarıldığı müjdesini verdi. Ermenistan sınırında bulunan Gubadlı kenti 31 Ağustos 1993'te işgal edilmişti.

156 YERLEŞİM BİRİMİ ELE GEÇMİŞ OLDU

Azerbaycan ordusu, Dağlık Karabağ'da 27 Eylül'de başladığı operasyonda, 3 kent merkezi, 3 kasaba ve 150 civarında köy ile bazı önemli tepeleri Ermenistan'ın işgalinden kurtarmıştı.

GEÇİCİ İNSANI ATEŞKES ANTLAŞMASI

Azerbaycan ve Ermenistan 26 Ekim Pazartesi (bugün) saat 08.00’den itibaren geçici “insani ateşkes” yapılması konusunda anlaştı. Azerbaycan ve Ermenistan Dışişleri Bakanları, ayrıca 29 Ekim’de Cenevre’de bir araya gelecek.

"ERMENİSTAN'A ÜCRETSİZ SİLAH GÖNDERİYORLAR"

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Dağlık Karabağ sorununun çözüm sürecini yürüten AGİT Minsk Grubu'nu "Azerbaycan'ı kandırmakla" suçladı, bazı devletlerin Ermenistan'a silah göndermesine sessiz kalmayacaklarını söyledi. Azerbaycan Savunma Bakanlığı Komuta Merkezi'nde Cumhurbaşkanı Aliyev'in başkanlığında, cephe hattında yer alan birliklerin komutanlarının da katılımıyla toplantı düzenlendi.