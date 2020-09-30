DHA

Ermenistan tarafından işgal edilen Dağlık Karabağ bölgesini geri almak için harekat başlatan Azerbaycan'a bir destek de önceki gün Ukrayna'dan gelmişti. Ukrayna Dışişleri Bakanı Dmitro Kuleba, Ukrayna´nın, Azerbaycan´ın toprak bütünlüğünü desteklemeye devam ettiğini açıkladı.

"DESTEĞİMİZ KESİNLİKLE DEĞİŞMEDİ"

DHA'da yer alan habere göre Azerbaycan´ın, Ukrayna´nın uluslararası alanda kabul gören toprak bütünlüğünü desteklediğinin altını çizen Ukraynalı Bakan Kuleba, "Biz de Azerbaycan'ın toprak bütünlüğünü hep destekledik ve bu ilke bizim için kesinlikle değişmedi" ifadelerini kullandı. Kafkasya´da tansiyonun düşürülmesi ve `kan dökülmesinin durdurulması´ için çaba sarf etmek gerektiğini belirten Kuleba, Ukrayna´nın, çatışmaların şiddetlenmesi karşısında ilk tepki gösteren ülkelerden biri olduğunu vurguladı.

"DURUŞUMUZ ÇOK NET"

Azerbaycan Dışişleri Bakanı ile telefon görüşmesi yaptığını ifade eden Kuleba, "Bizim duruşumuz çok net. Savaş her zaman acı, ölüm ve yıkım getirir. Kafkasya´da şu an yaşananlardan dolayı içtenlikle üzüntü duyuyoruz" diye konuştu.