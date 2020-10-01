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Azerbaycan savaşında son durum!

Azerbaycan Savunma Bakanlığı, Ermenistan'ın devam eden çatışmalarda ağır kayıplar verdiğini duyurdu. Bakanlık, 200’e yakın tank ve diğer zırhlı araç, 228 topçu, roketatar, havan, 30 hava savunma sistemi, 6 komuta kontrol ve komuta gözlem noktası, 5 mühimmat deposu, 110'dan fazla araç ve 1 S-300 uçaksavar füzesi sistemi, 8 Grad roket atar sisteminin imha edildiğini bildirdi

Son dakika Azerbaycan savaşında son durum!
İHA

Azerbaycan-Ermenistan arasında çatışmaların devam ettiği temas hattında Azerbaycan ordusu, Ermenistan ordusuna ait hedefleri vurmaya devam ediyor. Azerbaycan Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, 27 Eylül’den 30 Eylül yerel saatle 21.30'a kadar Ermenistan birliklerinin asker ve askeri teçhizatında ağır kayıplara uğradığını belirterek tüm cephe boyunca mevzilerinden ve bölgenin önemli bölgelerinden çekilmek zorunda kaldığını duyurdu.

"200 TANK VE ZIRHLI ARAÇ YOK EDİLDİ"

İHA'da yer alan habere göre Bakanlık 27 Eylül-30 Eylül arası Ermenistan’a ait toplam 200’e yakın tank ve diğer zırhlı araç, 228 topçu, roketatar, havan, 30 hava savunma sistemi, 6 komuta kontrol ve komuta gözlem noktası, 5 mühimmat deposu, 110'dan fazla araç ve 1 S-300 uçaksavar füzesi sistemi, 8 Grad roket atar sisteminin imha edildiğini bildirdi.

"İKİ UÇAKLARI DAĞA ÇAKILDI"

Bununla birlikte Bakanlık'tan yapılan açıklamada Ermenistan'a ait 2 SU-25 savaş uçağının dağa çakıldığı, 2300 Ermeni askerinin etkisiz hale getirildiği ve Ermeni saldırılarında 14 sivilin şehit olup 46 kişinin de yaralandığı kamuoyuna duyuruldu.

"YARDIMA GİDENLER DE İMHA EDİLDİ"

Ermenistan 1. Ordu Komutanlığına bağlı 10'uncu Muhrip Tümeni 7'nci Muhrip Alayının 2'nci taburuna vurulan ağır darbenin ardından onlara yardıma giden Ermeni güçler, Azerbaycan ordusunun nokta atışı ile vuruldu. Aynı tümenin 5'inci Muhrip Alayının işgal altındaki Ağdere yerleşim biriminde konuşlu karargahı da gün içinde vurulan hedeflerden biri oldu.

PUTİN VE MACRON KARABAĞ'I GÖRÜŞTÜ

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ile Dağlık Karabağ'daki durumu görüştü. Kremlin Sarayı'ndan yapılan yazılı açıklamaya göre, Dağlık Karabağ'daki durumun ele alındığı görüşmede, Azerbaycan ile Ermenistan arasında devam eden çatışmalarla ilgili endişeler dile getirildi. Putin ve Macron, görüşmede tarafları, tam ateşkesin yanı sıra gerginliğin düşürülmesi ve "azami itidale" çağırdı.

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