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Bağcılar'da tekel bayisinde kavga çıktı! 3 kişi yaralandı

İstanbul Bağcılar'da tekel bayisinde parası yetmeyen müşteri kavga çıkardı. 3 kişinin yaralandığı kavga güvenlik kameralarına yansıdı

Son dakika: Bağcılar'da tekel bayisinde kavga çıktı! 3 kişi yaralandı
Parası yetmeyince... Ortalığı birbirine kattı
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DHA

Bağcılar’da tekel bayisinde parası yetmen müşteriyle iş yeri sahibi arasındaki kavgaya çevredekilerde dahil oldu. Alkol şişeleri, kemer ve sopaların kullanıldığı kavgada, 3 kişi yaralandı. O anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Bağcılar Kirazlı Mahallesindeki 19 Haziran Pazar günü saat 00.30 sıralarında tekel bayiinden alkol alan müşterinin parası yetmeyince işyeri sahibiyle tartışmaya başladı. Çevredekilerinde dahil olmasıyla tartışma büyüyerek kavgaya dönüştü.

Alkol şişeleri kemer ve sopaların kullanıldığı kavgada 3 kişi yaralandı. İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri kavgayı sonlandırırken, kavgaya karışanları ifadeleri alınmak üzere polis merkezine götürdü.

O anlar iş yerinin güvenlik kamerası ve çevredekilerin cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

Fotoğraf: DHA

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Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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