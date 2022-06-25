Öğretmen atama tarihi belli oldu!

Parası yetmeyince... Ortalığı birbirine kattı 0:00 / 0:00

DHA

Bağcılar’da tekel bayisinde parası yetmen müşteriyle iş yeri sahibi arasındaki kavgaya çevredekilerde dahil oldu. Alkol şişeleri, kemer ve sopaların kullanıldığı kavgada, 3 kişi yaralandı. O anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Bağcılar Kirazlı Mahallesindeki 19 Haziran Pazar günü saat 00.30 sıralarında tekel bayiinden alkol alan müşterinin parası yetmeyince işyeri sahibiyle tartışmaya başladı. Çevredekilerinde dahil olmasıyla tartışma büyüyerek kavgaya dönüştü.

Alkol şişeleri kemer ve sopaların kullanıldığı kavgada 3 kişi yaralandı. İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri kavgayı sonlandırırken, kavgaya karışanları ifadeleri alınmak üzere polis merkezine götürdü.

O anlar iş yerinin güvenlik kamerası ve çevredekilerin cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

Fotoğraf: DHA