        Haberler Gündem Politika Devlet Bahçeli'den Kadir Gecesi mesajı | Son dakika haberleri

        Devlet Bahçeli'den Kadir Gecesi mesajı

        Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Kadir Gecesi dolayısıyla bir mesaj yayımladı. Bahçeli "Onbeş gündür kapalı tutulan ilk kıblemiz Mescid-i Aksa'nın hüznü hepimizin, Müslümanım diyen herkesin yürek sızısıdır. Bu zulüm mutlaka son bulmalıdır." ifadelerini kullandı

        Giriş: 16.03.2026 - 18:39 Güncelleme:
        Bahçeli'den Kadir Gecesi mesajı

        Devlet Bahçeli, Kadir Gecesi dolayısıyla sosyal medya hesabından bir mesaj yayımladı. Bahçeli mesajında, Ramazan ayının sonuna yaklaşılırken Kur’an-ı Kerim’de bin aydan daha hayırlı olduğu bildirilen Kadir Gecesi’ne ulaşmanın manevi güzelliğinin yaşandığını ifade etti.

        Bahçeli, Ramazan ayının barış ve sükunet ortamının çeşitli çatışmalar ve savaşlar nedeniyle zedelendiğini belirterek, İslam dünyasının bu süreçten olumsuz etkilendiğini dile getirdi.

        İSLAM DÜNYASINDAKİ ÇATIŞMALAR

        Bahçeli, İslam dünyasında birlik, beraberlik ve dayanışma ruhunda sorunlar yaşandığını ifade etti. Devam eden savaşların, sivillere yönelik saldırıların ve altyapıların hedef alınmasının bölgeyi olumsuz etkilediğini belirtti.

        Kadir Gecesi’nin barış ve esenlik anlamı taşıdığına dikkat çeken Bahçeli, İslam coğrafyasında yaşanan savaş, çatışma ve insani krizlerin sorgulanması gerektiğini kaydetti.

        DIŞ MÜDAHALE VE BÖLGESEL GERİLİM

        Bahçeli, İslam dünyasında iç birlik sağlanamadığı sürece dış müdahalelerin gündeme gelebileceğini ifade etti. Bölgedeki savaş ve çatışmaların Müslüman toplumları olumsuz etkilediğini belirten Bahçeli, bu durumun uzun süredir devam eden bir döngü haline geldiğini söyledi.

        Bahçeli ayrıca, Müslüman toplumların inanç özgürlüğü ve tarihsel haklarını korumasının önemine değindi.

        MESCİD-İ AKSA VURGUSU

        Bahçeli, ilk kıble olarak kabul edilen Mescid-i Aksa’nın bir süredir kapalı tutulmasına da değinerek, bunun İslam dünyasında üzüntü yarattığını belirtti.

        Bahçeli, yaşanan gelişmelerin sona ermesi temennisinde bulunarak, İslam dünyasında kardeşlik bilincinin güçlendirilmesi gerektiğini ifade etti.

        KADİR GECESİ TEBRİĞİ

        Bahçeli mesajının sonunda, Kadir Gecesi’nin muhasebe ve değerlendirme açısından önemli bir fırsat olduğunu belirtti. Hataların ve eksikliklerin tespit edilerek gerekli tedbirlerin alınmasının önemine işaret etti.

        Bahçeli, Türk milletinin, Türk-İslam aleminin ve yurt içi ile yurt dışında yaşayan vatandaşların Kadir Gecesi’ni tebrik ederek, gecenin hayırlara vesile olması temennisinde bulundu.

        *Haberin görselleri AA tarafından servis edilmiştir.

