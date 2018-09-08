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Son dakika: Bahçeli'den flaş İdlib açıklaması!

Son dakika... MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, suların ısındığı İdlib ile ilgili açıklamada bulundu. Bahçeli, "Suriye'nin geleceğinde Esad yer almamalı, siyasi kararı Suriye halkı vermeli" dedi. Bahçeli olası göç dalgasına karşı önlem alınması gerektiğini vurguladı, "Sınırlarımıza diktiğimiz duvarların aşılması, yeni göç akınları millet varlığının geleceğini karartacaktır" ifadelerini kullandı

08.09.2018 - 18:03 | Güncelleme:

MHP lideri Devlet Bahçeli Suriye'de gerilimin tırmandığı, Rusya ve Esad tarafından bombardımana tutulan İdlib ile ilgili sosyal medya hesabından açıklamalar yaptı.

Bahçeli'nin sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamalar şöyle:

"İdlib bahanesiyle sahne alan küresel ve bölgesel güç mücadeleleri giderek şiddetlenirken, yönetilebilir istikrarsızlık ve dehşet verici kaos sarmalı tesir alanını genişletiyor. Suriye’de akan kan durmuyor, masumların canı üzerinden yapılan pazarlıklar bitmiyor. 

Dünkü Tahran Zirvesi elbette anlamlı ve değerlidir. Suriye’de demokratik ve siyasi geçiş sürecinin behemehâl teminiyle ateşkes rejiminin tesisi kaçınılmaz ve beka düzeyinde bir ihtiyaçtır. Bu ihtiyacın karşılanmasında muhatap bütün ülkeler tarih ve insanlık önünde sorumludur. 

Astana Mutabakatı, Soçi Zirvesi, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi’nin 2254 Sayılı Kararıyla birlikte Cenevre süreçlerinin etkili olabilmesi için Türkiye haricinde sahada ve masada bulunan diğer taraf ülkeler samimi ve yapıcı hareket etmek durumundadır. Bir defa Suriye’nin geleceğinde Esad yer almamalıdır.

Buna yönelik siyasi kararı da Suriye halkı vermelidir. Bu ülkenin bağımsızlık ve toprak bütünlüğüne saygı ve riayet ise esas olmalıdır. Esad ile Putin İdlib’e bomba yağdırmaktan, ateşkes arayışlarını sabote etmek vazgeçmelidir. İdlib’teki gelişmeler Türkiye’nin milli güvenliğini, Söğüt emanetini olumsuz düzeyde etkileyecektir.

Bu itibarla yeni ve yoğun bir göç dalgasına asla müsaade edilmemeli, nüfus istiklalimizi daha fazla zora ve sıkıntıya sokacak adım ve kararlardan ihtiraz edilmelidir. Türkiye Türk milletinindir. Anadolu Türk vatanıdır. Ülkemizdeki Suriyelilerin güvenli ve süratli şekilde asıl yurtlarına sevki acilen planlanıp hayata geçirilmelidir. Sınırlarımıza diktiğimiz duvarların aşılması, yeni göç akınları millet varlığının geleceğini karartacaktır.

Üzerinde gururla yaşadığımız toprakları; fetihle, bedel ödeyerek, can vererek, çilelere katlanarak, fedakârlıklarla vatan yaptık. Gidecek yerimiz yok, sığınacak yeni bir yurdumuz yok. Vatan varsa bayrak vardır, bağımsızlık vardır, istikbal vardır, ar ve namus ayaktadır.

Ertuğrul Gazi, Orta Asya’dan bu yana süregelen Türkmen boylarının yurt arama sevdasını Fırat’ın koynunda yatan babası Süleyman Şah’tan alarak Söğüt’e gelmiştir. Ezcümle geri dönüşümüz, gelecek asırlarda Türklükten mahrum Anadolu tamamıyla ham bir hayaldir.

Söğüt’te geleceğin rotasını dua ve üstün bir mücadele azmiyle çizmiştik. 9 Eylül 1922’de Türk vatanını müstevlilerden temizleyip denize süpürmüştük. Tarihin sesine kulak veriyor, ecdadımızın mirasına sonuna kadar sahip çıkıyoruz.

Ne çöküşümüz, ne göçümüz mümkündür; gözümüzü açtığımız topraklar gömüldüğümüz, gövdemizin sere serpe uzanacağı yer olacaktır.

Bu duygu ve düşüncelerle 737’inci Ertuğrul Gazi’yi Anma ve Yörük Şenlikleri kapsamında, Türk milletinin bekası için canlarını feda eden aziz şehitlerimizi ve başta Ertuğrul Gazi olmak üzere kahraman ecdadımızı hürmet ve rahmetle anıyorum. Allah hepsinden razı olsun diyorum.

Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ü, Milli Mücadele’ye emek vermiş kahramanlarımızı, 9 Eylül 1922’de İzmir’e fırtına gibi giren cesur yürekleri tazimle yad ediyor, hepsine Allah’tan rahmet niyaz ediyorum.

Bugünlerde, milli birlik ve beraberliğimize musallat olan bölücü terörle mücadelede ebediyete uğurladığımız vatan evlatlarımıza da en derin şükran hissiyatımla Cenab-ı Allah’tan rahmet diliyorum."

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