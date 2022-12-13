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Haberler Sosyal Güvenlik EYT'den son dakika haberi | Bakan Bilgin EYT için tarih verdi! EYT düzenlemesi çıktı mı, ne zaman çıkacak?
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Bakan Bilgin EYT için tarih verdi

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin EYT konusunda çalışmalarının devam ettiğini belirterek "Aralık ayının sonuna kadar çalışmayı bitirip Meclise götürürüz diye umuyorum çünkü çok hızlı çalışıyoruz. Yeni değil uzun zamandır çalışıyoruz" dedi

EYT'den son dakika haberi | Bakan Bilgin EYT için tarih verdi! EYT düzenlemesi çıktı mı, ne zaman çıkacak?
HABERTURK.COM

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin EYT ile ilgili yeni bir açıklamada bulundu.

EYT konusunda çalışmalarının henüz tamamlanmadığını belirten Bakan Bilgin "Çalışmamız bitince açıklayacağız. Burada gizli bir şey yok. Mecliste anlattım; EYT ilgili sayılar her ay değişiyor. Haziran rakamları bir buçuk milyon demiştik. Şimdi bir milyon sekiz yüz bin civarı oldu. Bu rakamlar da dahil bilinen verileri değerlendirip hesabımızı ona göre yapmamız lazım. Farklı iş yerlerinde çalışmış hizmet birleştirilmesi yapılmış ya da yapılmamış olanlar var. EYT gündeme gelince bize müracaat edenler var. Daha önce kayıtlarımızda dijital ortamda yer almayanlar dosyalarıyla geliyor inceleyip hizmet birleştirilmesi yapılıyor. Bu teknik bir çalışma. Bütün bu çalışmalar tamamlanacak, ay sonuna kadar bitecek diye düşünüyorum" dedi.

'ÇOK HIZLI ÇALIŞIYORUZ'

Bakan Bilgin sözlerini şöyle sürdürdü:

"Aralık ayının sonuna kadar çalışmayı bitirip Meclise götürürüz diye umuyorum çünkü çok hızlı çalışıyoruz. Yeni değil uzun zamandır çalışıyoruz.

İşçilerin örgütlenme sürecine ilişkin sendikalarla hep görüşüyoruz. Burada bir mevcut yönetmelikte olup uygulanmayan hususlar var bir de değiştirilmesi gereken hususlar var. Biz işkolu yönetmeliğinde bir değişiklik yapacağız. Yasal çalışmamız var onu da meclise götüreceğiz. Mevcut kanunda işveren işkolunu kendi oluşturuyor, bunu kaldırıyoruz. Yapılan işe göre bakarız, hangi iş koluna giriyorsa ona göre işkolunu tayin ederiz. Kanun bize o yetkiyi veriyor. O yetki etkin şekilde kullanılmamış ama şimdi kullanacağız. Sendikalaşmanın önündeki tüm engelleri kaldıracağız."

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