Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan, bütçe ve mali disipline yönelik mesajlar verdi. Twitter hesabından açıklama yapan Bakan Elvan, "2021 yılı bütçesini iyileştirecek kalıcı tedbirler alıyoruz. Bu çerçevede, 2021 yılı bütçe açığını yüzde 3,5 olarak hedefliyoruz." dedi.

Salgınla mücadelenin ihtiyaç göstereceği alan dışında, mali disiplinden asla taviz verilmeyeceğini söyleyen Bakan Elvan, "Enflasyonla mücadele politikalarıyla uyumlu kamu maliyesi politikaları devam edecek. Uygulamayı öngördüğümüz makroekonomik politikalar, dengeli bir talebin ve sürdürülebilir bir büyümenin oluşumunu sağlayacaktır." ifadelerini kullandı.

Bakan Elvan, 2020 yılında hedeflenen 239,2 milyar liranın altında 172,7 milyar lira bütçe açığı verilerek 66,5 milyar lira tasarruf sağlandığını belirtti