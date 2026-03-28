Son dakika: Bakan Fidan: Bu anlamsız savaş bir ana önce bitmeli

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, ABD ve İsrail'in İran'a saldırısıyla başlayan savaşa dair açıklamalarda bulundu.

Bu savaşın İsrail Başbakanı Netanyahu'nun 'bekaa savaşı' olduğunu söyleyen Fidan, "Bu anlamsız savaşın bir an önce bitmesi gerekiyor. Türkiye diplomasiyi seferber ediyor" dedi.

Fidan'ın açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

"Bu bir tasarlanmış kaos. Arabuluculara, diplomatlara ve sağlıkçılara saldırıyorlar.

Daha büyük savaşa doğru gidiyoruz. Artık sağlıklı veri daha önemli. Bölgeyi çatışmaya sürükleyecek her şeye karşıyız."

