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HaberlerSağlıkSON DAKİKA İllere göre Vaka sayısı haritası açıklandı! Bakan Koca... - Haberler
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Son dakika... Bakan Koca kritik haritayı 'ilan ettik' deyip paylaştı

Son dakika... Sağlık Bakanı Fahrettin Koca illere göre haftalık yeni vaka haritasını paylaştı. Bakan Koca yaptığı açıklamada, "Her hafta açıkladığımız illerimizde 100.000 nüfusa düşen haftalık toplam vaka sayısının güncel haritasını ilan ettik" dedi.

SON DAKİKA İllere göre Vaka sayısı haritası açıklandı! Bakan Koca... - Haberler

Sağlık Bakanı Koca, 20-26 Şubat haftasında illere göre 100 bin nüfusa düşen Kovid-19 vaka sayısının güncel haritasını paylaştı.

İllere göre haftalık (20-26 Şubat) Kovid-19 vaka sayısı her 100 bin kişide İstanbulda 89,90, Ankarada 39,84, İzmirde 53,42 oldu.

Haftalık verilere göre Ordu, Giresun, Samsun, Trabzon ve Rize, 100 bin kişide en çok Kovid-19 vakası görülen iller oldu.

Bakan Koca yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:

Her hafta açıkladığımız illerimizde 100.000 nüfusa düşen haftalık toplam vaka sayısının güncel haritasını ilan ettik. Kademeli ve kontrollü normalleşeceğiz.

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