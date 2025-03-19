Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek piyasalarda bugün yaşanan hareketlilik üzerine sosyal medya hesabından bir açıklamada bulundu.

Bugün sabaha karşı İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun sabaha karşı gözaltına alınmasının ardından Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi açılışta yüzde 6.87'lik düşüşle 10.060 puana geriledi. Bunun üzerine devre kesici uygulandı ve 10.30'a kadar işlemlere ara verildi. İşlemlere yeniden başlanmasıyla BIST 100 10.200 puanın üzerine tırmandı.

Sabah saatlerinde dolar/TL 41, Euro/TL ise 45'in üzerine çıkarak rekor kırdı. Gram altın da 4000 liranın üzerini test etti.

Kurlarda bu yeni zirveleri öğlene doğru bir düşüş takip etti. Dolar 40 lira, Euro ise 43 liranın altına geriledi.

Bakan Şimşek bu gelişmelerin üzerine paylaştığı mesajında "Piyasaların sağlıklı işleyişi için gereken her şey yapılıyor. Uygulamakta olduğumuz ekonomi programı kararlılıkla devam ediyor" ifadelerini kullandı.