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        Haberler Ekonomi Para Son dakika: Dolar, Euro ve altında rekor - Para Haberleri

        Dolar, Euro ve altında rekor! Dolar 41, Euro 45 TL'yi gördü

        Dolar/TL 41.53, Euro/TL 45.20 seviyesini görerek rekor kırdı. Gram altın da 4054 TL'yi aşarak rekor kırdı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 19.03.2025 - 09:25 Güncelleme: 19.03.2025 - 10:43
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        Dolar, Euro ve altında rekor
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        İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun gözaltına alınması üzerine kurlarda sabah saatlerinde yükselişler yaşandı.

        Euro/TL; 45.20 TL seviyesinin üzerine çıkarak yeni rekor seviyeyi test etti.

        Dolar/TL de 41.53'in üzerine çıkarak tarihi zirvesine yükseldi.

        Sabah 9.55 itibarıyla Euro/dolar paritesi ise 1.09 seviyesinde yatay seyrediyor.

        Gram altın ise 4054 TL'ye yükselerek rekor kırdı.

        Dolar ve eurodaki yükseliş yüzde 10'a yaklaşırken, gram altın yüzde 9.5 değer kazandı.

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