Dolar, Euro ve altında rekor! Dolar 41, Euro 45 TL'yi gördü
Dolar/TL 41.53, Euro/TL 45.20 seviyesini görerek rekor kırdı. Gram altın da 4054 TL'yi aşarak rekor kırdı
İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun gözaltına alınması üzerine kurlarda sabah saatlerinde yükselişler yaşandı.
Euro/TL; 45.20 TL seviyesinin üzerine çıkarak yeni rekor seviyeyi test etti.
Dolar/TL de 41.53'in üzerine çıkarak tarihi zirvesine yükseldi.
Sabah 9.55 itibarıyla Euro/dolar paritesi ise 1.09 seviyesinde yatay seyrediyor.
Gram altın ise 4054 TL'ye yükselerek rekor kırdı.
Dolar ve eurodaki yükseliş yüzde 10'a yaklaşırken, gram altın yüzde 9.5 değer kazandı.