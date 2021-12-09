Bakan Soylu: Hesabını vereceksiniz 0:00 / 0:00

DHA

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu "Şırnak Cizre'de bir katliam oldu. İlçe başkanımızın kardeşi olan Tahir Güven gece yarısı bir komplo ile öldürüldü. Kim öldürdü niye öldürdü. Pusu kuran Mehmet Miraç Dinç'i pusu kuranı, bu sabah HDP'li milletvekili Hüseyin Kaçmaz'ın evinde yakaladık. Hesabını vereceksiniz bunun." dedi.

— Süleyman Soylu (@suleymansoylu) December 8, 2021

Bakan Soylu'nun kürsüdeki konuşmasını AK Parti milletvekilleri ayakta alkışlarken HDP milletvekilleri sıralara vurarak protesto etti.