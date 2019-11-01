Türkiye ile Rusya, Suriye’nin kuzeyinde 10 kilometre derinliğinde devriye faaliyetlerine başladı. Milli Savunma Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada, harekat bölgesinin doğusunda TSK'ya ait 1 İHA ve 4 zırhlı araç ile Rusya'ya ait 4 zırhlı araçla devriye gerçekleştirildi.

Habertürk'ten Mahir Kılıç'ın haberine göre, Milli Savunma Bakanlığı kaynakları, Türkiye ve Rusya askerlerinin ortak devriyesi ve son gelişmeler hakkında bilgi verdi.

18 REJİM ASKERİ RUSYA’YA TESLİM EDİLDİ

Suriye rejimine bağlı 18 askerin 31 Ekim saat 22.20’de Derbesiye’de Rus askerlerine teslim edildiği bildirildi.

10 ASKER ŞEHİT OLDU, 144 ASKER YARALANDI

Bakanlık kaynakları, şu ana kadar 10 askerin şehit olduğunu, 144 askerin de yaralandığını bildirdi. Barış Pınarı Harekatı’na destek veren Suriye Milli Ordusu’nda (SMO) da 133 askerin şehit olduğu, 495 askerin de yaralandığı açıklandı. Operasyon kapsamında 400’den fazla mayın ve EYP etkisiz hale getirilirken, bomba yüklü bir araç da imha edildi.

TÜRKİYE-RUSYA DEVRİYESİ

Türkiye ile Rusya’nın bugün Suriye’nin kuzeyinde başlattığı ortak devriyeye ilişkin güvenlik kaynaklarından edinilen bilgiye göre, devriye Rasulayn’ın 40 kilometre doğusu ile Kamışlı’nın 30 kilometre batısında icra ediliyor.

Devriyenin amacı buradaki durumun tespitini yapmak ve terör örgütü YPG/PKK’nın oluşturulan güvenli bölgeden çekilmesini sağlamak. Güvenlik kaynakları, Tel Tamir’de TSK’nın herhangi bir faaliyeti olmadığını da bildirdi.

REJİMLE ÇATIŞMA İDDİALARI

Suriye’nin kuzeyinde bulunan TSK’nın Suriye rejimiyle herhangi bir çatışmaya girmediği de vurgulandı.

Diğer yandan sivillerin zarar görmemesi için hassasiyet gösterildiği bildirilirken, sivillere zarar geldiği iddiası olması durumunda ise gerekli mekanizmaların işletilip, konunun araştırılacağı belirtildi. Güvenlik kaynakları “Suriye’deki Rus yetkililerle arzu etmediğimiz çatışmaların önlenmesi için her gün temas var” açıklaması yaptı.