Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Gündem Trafik Son dakika: Bakırköy'de kamyon alt geçide sıkıştı; sürücüye para cezası kesildi

        Bakırköy'de kamyon alt geçide sıkıştı; sürücüye para cezası kesildi

        İstanbul Bakırköy'de hammadde taşıyan bir kamyon altgeçide sıkıştı. Ölen ya da yaralananın olmadığı kazada sürücüye 690 lira para cezası kesildi

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 23.12.2024 - 14:02 Güncelleme: 23.12.2024 - 14:12
        ABONE OL
        ABONE OL
        Sıkıştı, kaldı!
        ABONE OL
        ABONE OL
        Sesli Dinle
        0:00 / 0:00

        Bakırköy’de alt geçitten geçmeye çalışan kamyonun kasası sıkıştı. Kamyon ihbar üzerine olay yerine gelen ekiplerin çalışmaları sonucu sıkıştığı yerden çıkarıldı. Kamyon sürücüsüne 690 lira para cezası uygulandı.

        Kaza, saat 12.00 sıralarında Ataköy Mahallesi Adnan Kahveci Bulvarında meydana geldi.

        Hammadde yüklü kamyon yolda ilerlediği sırada, alt geçidin bulunduğu yerden geçmeye çalıştı. Bu sırada kamyonun kasası alt geçide sıkıştı. Kamyonun kasası kırılırken, kazada ölen ya da yaralanan olmadı.

        Kazayı gören sürücüler polis ve itfaiye ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen ekiplerin çalışması sonucu kamyon sıkıştığı yerden çıkarıldı.

        Polis ekipleri kamyon sürücüsüne 'Yasak geçiş saati ihlali' nedeniyle 690 lira idari para cezası uyguladı.

        ÖNERİLEN VİDEO
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Vahe Kılıçarslan'a dava
        Vahe Kılıçarslan'a dava
        Suç makinaları yakalandı! 3 hırsızın 140 suç kaydı
        Suç makinaları yakalandı! 3 hırsızın 140 suç kaydı
        Talisca an meselesi!
        Talisca an meselesi!
        ABD metrosunda korkunç anlar: Metroda uyuyan kadını ateşe verdi!
        ABD metrosunda korkunç anlar: Metroda uyuyan kadını ateşe verdi!
        Traktörün pulluğuna takıldı! Son yıllarda sık rastlanıyor
        Traktörün pulluğuna takıldı! Son yıllarda sık rastlanıyor
        Esad'ın ordusundan kalanlar yeni yönetime silahlarını teslim ediyor
        Esad'ın ordusundan kalanlar yeni yönetime silahlarını teslim ediyor
        Yabancı blok alım yaptı
        Yabancı blok alım yaptı
        Demirel'den Güneş'e olay sözler!
        Demirel'den Güneş'e olay sözler!
        325 milyar doları var, harcayacak yer bulamıyor
        325 milyar doları var, harcayacak yer bulamıyor
        Anne ve babalara çok iş düşüyor...
        Anne ve babalara çok iş düşüyor...
        Eşi ve köpeğiyle Avrupa yollarını aşındırıyor
        Eşi ve köpeğiyle Avrupa yollarını aşındırıyor
        Bir senede neler yedim
        Bir senede neler yedim
        Gözler artık transfere döndü!
        Gözler artık transfere döndü!
        Kabine Toplanıyor: Gündemde asgari ücret ve Suriye var
        Kabine Toplanıyor: Gündemde asgari ücret ve Suriye var
        2024'te boşanan ünlüler
        2024'te boşanan ünlüler
        "Kocam beni Wanda ile aldattı"
        "Kocam beni Wanda ile aldattı"
        AA: Asgari ücret salı ya da çarşamba belli olacak
        AA: Asgari ücret salı ya da çarşamba belli olacak
        2025'e lezzetli bir giriş yapın!
        2025'e lezzetli bir giriş yapın!
        2025 yılında burçları neler bekliyor?
        2025 yılında burçları neler bekliyor?
        Restoranda yemek soğuyor
        Restoranda yemek soğuyor