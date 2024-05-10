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        Haberler Gündem İstanbul Son dakika: Bakırköy-Kayaşehir Metrosu'nda arıza

        Bakırköy-Kayaşehir Metrosu'nda arıza

        Bakırköy-Kayaşehir Metrosu, arıza nedeniyle çalışmıyor. Seferler, Haznedar-Kayaşehir istasyonları arasında yapılıyor

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10.05.2024 - 07:53 Güncelleme: 10.05.2024 - 07:55
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        Bakırköy-Kayaşehir Metrosu'nda arıza
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        Bakırköy-Kayaşehir Metro Hattı'nda teknik arıza nedeniyle bazı duraklarda seferler yapılamıyor.

        Metro İstanbul'un sosyal medya hesabından paylaşılan duyuruda, M3 Bakırköy-Kayaşehir Metro Hattı'nda teknik bir arıza nedeniyle seferlerin Haznedar-Kayaşehir istasyonları arasında yapıldığı bildirildi.

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