Bakırköy-Kayaşehir Metrosu'nda arıza
Bakırköy-Kayaşehir Metrosu, arıza nedeniyle çalışmıyor. Seferler, Haznedar-Kayaşehir istasyonları arasında yapılıyor
Giriş: 10.05.2024 - 07:53 Güncelleme: 10.05.2024 - 07:55
Bakırköy-Kayaşehir Metro Hattı'nda teknik arıza nedeniyle bazı duraklarda seferler yapılamıyor.
Metro İstanbul'un sosyal medya hesabından paylaşılan duyuruda, M3 Bakırköy-Kayaşehir Metro Hattı'nda teknik bir arıza nedeniyle seferlerin Haznedar-Kayaşehir istasyonları arasında yapıldığı bildirildi.
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