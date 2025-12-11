Habertürk
        Haberler Bilgi Gündem SON DAKİKA: BALIKESİR’DE DEPREM! Bursa ve Çanakkale’den hissedildi… 11 Aralık 2025 AFAD ve Kandilli verileri ile Balıkesir deprem büyüklüğü, konumu, derinliği

        Balıkesir deprem ile sallandı! 11 Aralık 2025 AFAD ve Kandilli verileri ile Balıkesir deprem büyüklüğü, konumu ve derinliği

        Balıkesir'de deprem meydana geldi. Şiddetli sarsıntı çevre illerden de hissedilirken ''Az önce Balıkesir'de deprem mi oldu, nerede, kaç büyüklüğünde?'' soruları gündemdeki yerini aldı. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) tarafından yapılan paylaşım ile Balıkesir deprem büyüklüğü, konumu ve derinliği belli oldu. AFAD, saat 10.06'da meydana gelen sarsıntının merkez üssünün Sındırgı ilçesi olduğunu bildirdi. İşte, 11 Aralık 2025 AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesi ile Balıkesir deprem verileri...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 11.12.2025 - 10:26 Güncelleme: 11.12.2025 - 10:26
        1

        Son dakika haberine göre, Balıkesir’de deprem oldu. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) tarafından yapılan açıklamada, saat 10.06’da meydana gelen depremin merkez üssünün Sındırgı ilçesi olduğu bildirildi. Şiddetli sarsıntı sonrası bölge sakinleri "Az önce Balıkesir’de deprem mi oldu, nerede, kaç büyüklüğünde?" sorularına yanıt aramaya başladı. İşte, 11 Aralık 2025 AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesi ile Balıkesir deprem büyüklüğü, konumu ve derinliği hakkında bilgiler...

        2

        BALIKESİR DEPREM İLE SALLANDI

        Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde saat 10.06'da 4,9 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

        6.97 kilometre derinlikte kaydedilen deprem, Bursa, Çanakkale veİzmir başta olmak üzere çevre illerden de hissedildi.

        3

        AFAD VERİLERİ İLE BALIKESİR DEPREM BİLGİLERİ

        Büyüklük:4.9 (Mw)

        Yer:Sındırgı (Balıkesir)

        Tarih:2025-12-11

        Saat:10:06:14 TSİ

        Enlem:39.19667 N

        Boylam:28.31639 E

        Derinlik:6.97 km

        4

        BAKAN YERLİKAYA'DAN AÇIKLAMA

        Balıkesir depremi sonrası İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabı X üzerinden yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

        ''Balıkesir Sındırgı’da 4,9 büyüklüğünde bir deprem meydan gelmiştir. Çevre illerden de hissedilen depremle ilgili olarak, AFAD ve ilgili kurumlarımızın tüm ekipleri saha taramalarına derhal başlamıştır.

        Depremden etkilenen vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi sunuyorum.

        Allah ülkemizi ve milletimizi afetlerden korusun.''

        5

        EN SON DEPREM NEREDE OLDU VE KAÇ BÜYÜKLÜĞÜNDE?

        Son depremler Kandilli Rasathanesi ve AFAD tarafından anlık olarak paylaşılıyor.

        Son depremler listesi küçük ve büyük ölçekli tüm sarsıntıları barındırıyor ve bu liste aracılığıyla depremlerin büyüklüğü, derinliği, merkez üssü gibi bilgiler öğrenilebiliyor.

        6

        Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü tarafından paylaşılan deprem verilerine aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz.

        KANDİLLİ SON DEPREMLER İÇİN TIKLAYINIZ

        7

        Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) tarafından paylaşılan deprem verilerine aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz.

        AFAD SON DEPREMLER İÇİN TIKLAYINIZ

        Haberi Hazırlayan: Nejla Üngül
