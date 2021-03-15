Balkondaki şiddetten güzel haber!

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
  • Search
  • Menu
Whatsapp Hattı0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
  • Habertürk Android Uygulaması
  • Habertürk iPhone Uygulaması
  • Habertürk Huawei Uygulaması
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
HaberlerGündemSON DAKİKA! Balkonda şiddete uğrayan Zeus'tan güzel haber!
ABONE OL

Balkonda sahibinin şiddetine uğrayan Zeus'tan güzel haber!

Trabzon Hayvanları Koruma ve Yaşatma Derneği Başkanı Lütfiye T.'nin paylaştığı şiddete uğradığı iddia edilen görüntü ile Türkiye'nin tanıdığı Zeus adlı köpek artık mutlu. Olayın ardından el konulan ve ismi Asil olarak değiştirilen köpek, yeni sahibine teslim edildi. Güzel haberi, balkonda eziyete uğrayan köpeğin görüntüsünü yayınlayıp, özel hayatı ihlal ettiği gerekçesiyle hakkında hapis cezası istemiyle dava açılan Lütfiye T., sosyal medya hesabından duyurdu

SON DAKİKA! Balkonda şiddete uğrayan Zeus'tan güzel haber!
Balkondaki şiddetten güzel haber!
0:00 / 0:00
HABERTURK.COM

Trabzon'da şiddete uğradığı gerekçesiyle el konulan köpeğin önce Zeus olan ismi Asil oldu, ardından da yeni sahibine teslim edildi.

Güzel haberi, şiddeti ifşa eden ve hakkında özel hayatı ihlalden hapis istemiyle dava açılan Trabzon Hayvanları Koruma ve Yaşatma Derneği Başkanı Lütfiye T., sosyal medya hesabından duyurdu. Olayın ardından el konulan Zeus olan yeni sahibine teslim edildi. Lütfiye T. sosyal medya hesabından hayvanın ismini değiştiğini ve yeni sahibiyle buluştuğunu duyurdu ve destek olan herkese teşekkür etti.

BALKONDA ŞİDDETİ İFŞA ETMİŞTİ

Enis Yıldırım'ın haberine göre, Trabzon Hayvanları Koruma ve Yaşatma Derneği Başkanı Lütfiye T., Fatih Mahallesi'nde 23 Haziran 2020 tarihinde balkonda Zeus adlı köpeğe şiddet uyguladığı iddia edilen Kemal Ş. adlı kişinin görüntülerini sosyal medya hesaplarından paylaştı. Bunun üzerine Kemal Ş. adlı kişi özel hayatının gizliliğinin ifşa edildiğini ileri sürerek, Lütfiye T. hakkında suç duyurusunda bulundu. Başlatılan soruşturma çerçevesinde Lütfiye T.'nin Kemal Ş. adlı kişinin ve hayvanlarının sesinden oluşan 36 saniyelik bir görüntüsünü yayınladığı tespit edildi.

UZLAŞMAYI KABUL ETMEMİŞTİ

Hayvana yapılan eziyeti engellemeye çalışmak için kendisine gelen görüntüyü derneğin sosyal medya hesaplarından paylaştığını belirten emekli öğretmen Lütfiye T., "Görüntülerde şahsın yüzü görülmüyor. Ben şikâyetçi olacağıma o benden olmuş. Uzlaşma çerçevesinde ne istediği sorulduğunda, 5 bin TL ya da küçük bir köpek talep etti. Bende adalete sığındım. Kabul etmedim" diye konuştu.

DAVA ERTELENDİ

Soruşturmayı tamamlayan savcı, özel hayatin gizliliği ihlal etmek suçundan hazırladığı iddianameyi mahkemeye gönderdi. Savcı, Lütfiye T.'nin 6 aydan 2 yıla kadar hapisle cezalandırılmasını istedi. Asliye ceza mahkemesinde görülen ilk duruşmasında hakim karşısına çıkan Lütfiye T. hakkında karar çıkmadı, dava ertelendi.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.
GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

Son dakika: Engelli kıza iğrenç saldırı! - Haberler
GÜNDEMEngelli kıza iğrenç saldırı!
İstanbul'da trafik yoğunluğu! - Haberler
GÜNDEMİstanbul'da trafik yoğunluğu!
ACI OLAY | Son dakika: Ameliyat sonrası bayılmıştı! Uzman cerrah kurtarılamadı
GÜNDEMAmeliyat sonrası acı olay! Kalp cerrahı kurtarılamadı
AKILALMAZ GÖRÜNTÜ! Kısıtlamada köprüden atladılar! - Haberler
GÜNDEMKısıtlamada köprüden atladılar!
KPSS ne zaman? 2021 KPSS başvuruları ne zaman başlıyor?
GÜNDEMKPSS başvuruları ne zaman başlıyor 2021?
OKULDA KARANTİNA! Son dakika: 4 öğretmen, 6 öğrenci pozitif çıktı
GÜNDEM4 öğretmen, 6 öğrenci! Okul karantinada!
Moskova Anlaşması'nın 100'üncü yıldönümünde ortaya çıktı
GÜNDEMTarihi görüntüler! 100 yıl önce
Jandarma astsubay alımı şartları neler? Jandarma astsubay alımı 2021 başvuru tarihi ne zaman?
GÜNDEMJandarma Genel Komutanlığı 1640 astsubay alacak!
KORKUNÇ | Son dakika haberler: Babasını öldürüp okula gitti! - Haberler
GÜNDEMBabasını öldürüp okula gitti!
ALES başvuru son gün ne zaman ve başvurular nasıl yapılır? ALES 2021 ne zaman? ALES başvuru sınav ücreti
GÜNDEMALES başvurusu nasıl yapılır?