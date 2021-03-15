Balkondaki şiddetten güzel haber! 0:00 / 0:00

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Trabzon'da şiddete uğradığı gerekçesiyle el konulan köpeğin önce Zeus olan ismi Asil oldu, ardından da yeni sahibine teslim edildi.

Güzel haberi, şiddeti ifşa eden ve hakkında özel hayatı ihlalden hapis istemiyle dava açılan Trabzon Hayvanları Koruma ve Yaşatma Derneği Başkanı Lütfiye T., sosyal medya hesabından duyurdu. Olayın ardından el konulan Zeus olan yeni sahibine teslim edildi. Lütfiye T. sosyal medya hesabından hayvanın ismini değiştiğini ve yeni sahibiyle buluştuğunu duyurdu ve destek olan herkese teşekkür etti.

BALKONDA ŞİDDETİ İFŞA ETMİŞTİ

Enis Yıldırım'ın haberine göre, Trabzon Hayvanları Koruma ve Yaşatma Derneği Başkanı Lütfiye T., Fatih Mahallesi'nde 23 Haziran 2020 tarihinde balkonda Zeus adlı köpeğe şiddet uyguladığı iddia edilen Kemal Ş. adlı kişinin görüntülerini sosyal medya hesaplarından paylaştı. Bunun üzerine Kemal Ş. adlı kişi özel hayatının gizliliğinin ifşa edildiğini ileri sürerek, Lütfiye T. hakkında suç duyurusunda bulundu. Başlatılan soruşturma çerçevesinde Lütfiye T.'nin Kemal Ş. adlı kişinin ve hayvanlarının sesinden oluşan 36 saniyelik bir görüntüsünü yayınladığı tespit edildi.

UZLAŞMAYI KABUL ETMEMİŞTİ

Hayvana yapılan eziyeti engellemeye çalışmak için kendisine gelen görüntüyü derneğin sosyal medya hesaplarından paylaştığını belirten emekli öğretmen Lütfiye T., "Görüntülerde şahsın yüzü görülmüyor. Ben şikâyetçi olacağıma o benden olmuş. Uzlaşma çerçevesinde ne istediği sorulduğunda, 5 bin TL ya da küçük bir köpek talep etti. Bende adalete sığındım. Kabul etmedim" diye konuştu.

DAVA ERTELENDİ

Soruşturmayı tamamlayan savcı, özel hayatin gizliliği ihlal etmek suçundan hazırladığı iddianameyi mahkemeye gönderdi. Savcı, Lütfiye T.'nin 6 aydan 2 yıla kadar hapisle cezalandırılmasını istedi. Asliye ceza mahkemesinde görülen ilk duruşmasında hakim karşısına çıkan Lütfiye T. hakkında karar çıkmadı, dava ertelendi.