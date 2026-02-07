İstanbul Fatih'e bağlı Eminönü semtindeki dün bir banka soygunu gerçekleşti. Silahlı soyguncu 112 bin 700 TL alarak kaçtı. Yapılan çalışmaların ardından soyguncu 3 saat içinde yakalandı. Banka şubesine silahla girip güvenlik görevlisinin silahını da alan şüphelinin para alarak kaçtığı anlar güvenlik kameralarına yansıdı.

Olay, dün saat 17.00 sıralarında Hacı Kadın Mahallesi Atatürk Bulvarı'ndaki bankada meydana geldi. Habertük muhabiri Mustafa Şekeroğlu’nun haberine göre bankaya gelen maskeli şüpheli, silahını çıkarıp soygun gerçekleştirdi. Bankadan yaklaşık 112 bin lira aldığı öğrenilen şüpheli kaçarken yolda yürüyen bir kişiye çarptı.

80 BİN TL'Yİ DÜŞÜRDÜ

Bunun üzerine, aldığı paranın yaklaşık 80 bin lirasını ve olayda kullandığı silahı düşüren şüpheli kaçtı. Çarptığı vatandaş ise düşen parayı yerden toplayarak bankaya teslim etti. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ekipleri geldi. Olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmalarının ardından polis, 32 bin lira parayla kaçan şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.

EVİNDE YAKALANDI

Elinde kalan paralarla olay yerinden kaçan şüpheli için Gasp Büro Amirliği’ne bağlı polis ekipleri, geniş çaplı çalışma başlattı. Şahsın adresini belirleyen polis ekipleri, operasyon düzenledi. Yakalanan şüpheli gözaltına alınarak, Gayrettepe’deki Asayiş Şube Müdürlüğüne götürüldü. Şüphelinin evinde yapılan aramalarda, ele geçirilen silahın güvenlik görevlisine ait olduğu ortaya çıktı.