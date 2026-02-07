Habertürk
        Haberler Gündem Güvenlik Son dakika: Bankayı böyle soydu! Güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı

        Bankayı böyle soydu! Güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı

        İstanbul Fatih'e bağlı Eminönü semtinde dün bir banka soygunu gerçekleşti. Silahlı soyguncu 112 bin 700 TL alarak kaçtı

        Giriş: 07.02.2026 - 15:55 Güncelleme: 07.02.2026 - 15:55
        Bankayı soydu 3 saatte yakalandı!
        İstanbul Fatih'e bağlı Eminönü semtindeki dün bir banka soygunu gerçekleşti. Silahlı soyguncu 112 bin 700 TL alarak kaçtı. Yapılan çalışmaların ardından soyguncu 3 saat içinde yakalandı. Banka şubesine silahla girip güvenlik görevlisinin silahını da alan şüphelinin para alarak kaçtığı anlar güvenlik kameralarına yansıdı.

        Olay, dün saat 17.00 sıralarında Hacı Kadın Mahallesi Atatürk Bulvarı'ndaki bankada meydana geldi. Habertük muhabiri Mustafa Şekeroğlu’nun haberine göre bankaya gelen maskeli şüpheli, silahını çıkarıp soygun gerçekleştirdi. Bankadan yaklaşık 112 bin lira aldığı öğrenilen şüpheli kaçarken yolda yürüyen bir kişiye çarptı.

        80 BİN TL'Yİ DÜŞÜRDÜ

        Bunun üzerine, aldığı paranın yaklaşık 80 bin lirasını ve olayda kullandığı silahı düşüren şüpheli kaçtı. Çarptığı vatandaş ise düşen parayı yerden toplayarak bankaya teslim etti. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ekipleri geldi. Olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmalarının ardından polis, 32 bin lira parayla kaçan şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.

        EVİNDE YAKALANDI

        Elinde kalan paralarla olay yerinden kaçan şüpheli için Gasp Büro Amirliği’ne bağlı polis ekipleri, geniş çaplı çalışma başlattı. Şahsın adresini belirleyen polis ekipleri, operasyon düzenledi. Yakalanan şüpheli gözaltına alınarak, Gayrettepe’deki Asayiş Şube Müdürlüğüne götürüldü. Şüphelinin evinde yapılan aramalarda, ele geçirilen silahın güvenlik görevlisine ait olduğu ortaya çıktı.

        GÖRÜNTÜLER ORTAYA ÇIKTI

        Yapılan çalışmalarda, olay anına ait bankanın güvenlik kamera görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde silahla içeri giren soyguncu güvenlik görevlisini yere yatırıp silahını alıyor. Ardından gişeye gelerek siyah poşeti görevliye vererek para doldurmasını istiyor. Soyguncu parayı aldıktan sonra bankadan çıkıyor. Soruşturmanın ardından şüpheli adliyeye sevk edildi.

        Eşini öldüren polis memurunun çocukları konuştu

        Aydın'ın Nazilli ilçesinde, boşanma aşamasındaki eşi Burcu Derin'i (52) tabancayla öldüren polis memuru Hüseyin Derin'in (53) ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasıyla yargılandığı dava çiftin çocukları tanık olarak ifade verdi. Ailenin küçük oğlu A.O.D., "Babam daha önce anneme iki kez silah çekti" d...
