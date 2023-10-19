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        Haberler Gündem 3. Sayfa Ankara'da son dakika vahşet! Yaşlı adam karısını boğarak öldürdü - Güncel haberler

        Ankara'da eşini boğarak öldürdüğü iddia edilen koca yakalandı

        Ankara'da kan donduran bir cinayet işlendi. Kentte 67 yaşındaki Ahmet A., 60 yaşındaki karısını boğarak öldürdü. Kaçan zanlı kısa süre sonra yakalandı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.10.2023 - 16:33 Güncelleme: 19.10.2023 - 16:51
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        Başkentte vahşet! Yaşlı adam karısını boğarak öldürdü
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        Ankara'nın Çankaya ilçesinde bir kişi eşini boğarak öldürdüğü iddiasıyla gözaltına alındı.

        AA'da yer alan habere göre Ahmet A. ve Münevver A'dan haber alamayan çocukları, çilingir çağırarak eve girdi.

        Kapı açılınca Ahmet A. sokağa kaçtı, Münevver A. ise yatağında cansız bulundu.

        Olay yerine çağırılan polis ekipleri, Münevver A'nın boğularak öldürüldüğünü belirledi.

        Yunus ekiplerince yakalanan katil zanlısı Ahmet A, Ankara Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Cinayet Büro Amirliği'ne teslim edildi.

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