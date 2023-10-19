Ankara'da eşini boğarak öldürdüğü iddia edilen koca yakalandı
Ankara'da kan donduran bir cinayet işlendi. Kentte 67 yaşındaki Ahmet A., 60 yaşındaki karısını boğarak öldürdü. Kaçan zanlı kısa süre sonra yakalandı
Ankara'nın Çankaya ilçesinde bir kişi eşini boğarak öldürdüğü iddiasıyla gözaltına alındı.
AA'da yer alan habere göre Ahmet A. ve Münevver A'dan haber alamayan çocukları, çilingir çağırarak eve girdi.
Kapı açılınca Ahmet A. sokağa kaçtı, Münevver A. ise yatağında cansız bulundu.
Olay yerine çağırılan polis ekipleri, Münevver A'nın boğularak öldürüldüğünü belirledi.
Yunus ekiplerince yakalanan katil zanlısı Ahmet A, Ankara Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Cinayet Büro Amirliği'ne teslim edildi.